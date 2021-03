Nur wenige heimische Händler profitieren überhaupt von den Corona-Lockerungen für Niedersachsen – das liegt daran, dass die Region Hannover wegen der Infektionszahlen als Hochinzidenzkommune eingestuft wird. Von dieser Regelung unabhängig war allerdings die Wiedereröffnung der Buchhandlung in Springe und des Tattoostudios La Onda – bei denen die Freude über den Start umso größer war.

„Die Kunden sind begeistert“

Seit Montag dürfen die beiden Betriebe wieder öffnen. „Die Kunden sind begeistert“, sagt Karin Callegari von der Buchhandlung am Nordwall. Vor allem Romane und Kinderbücher waren begehrt. Aber auch Bücher zum Thema Kochen, Gesundheit und Garten gingen über den Ladentresen. Auch viele Jüngere hätten sich gefreut, wieder durch die Bücher blättern zu können.

„Für uns war es toll, die Menschen endlich wieder sehen zu können“, berichtet Callegari. Und alle Springer hätten sich an die geltenden Vorgaben gehalten, eine Maske getragen und das Desinfektionsmittel am Eingang genutzt. Nur vier Kunden dürfen sich derzeit gleichzeitig im Geschäft aufhalten. Das habe das Team vor Ort gut umsetzen können, weil ohnehin derzeit nicht viele Kunden gleichzeitig in den Laden strömten. „Wir haben ja kein Weihnachts- oder Schulbuchgeschäft gerade.“ Dennoch sei der Umsatz am Montag gestiegen und auch am Dienstag sei die Nachfrage gut gewesen. Erst am Sonntag sei die finale Freigabe zur Öffnung vom Verband gekommen. „Wir können also jetzt positiver in die Zukunft blicken und sind bester Hoffnung.“ Ebenfalls positiv: Die Mitarbeiter der Buchhandlung sind mit der Wiedereröffnung nicht mehr in Kurzarbeit.

Zahlreiche Anfragen abgearbeitet

Auch Marcel Ulrich hat sich gefreut, sein Tattoostudio La Onda Ink. am Montag wieder öffnen zu können. Am ersten Tag habe das Team vor allem zahlreiche Anfragen abarbeiten müssen, die telefonisch oder über soziale Netzwerke kamen. „Es war insgesamt wenig los, aber wenig ist besser als nichts.“ Viele Kunden hätten sich auch bei ihm gemeldet und einen Termin absagen müssen, weil während des Lockdowns und der Kurzarbeit die eigenen finanziellen Mittel dahingeschmolzen sind und kein Geld mehr für Tattoos übrig bleibt, berichtet Ulrich. Ihn haben aber auch einfach Springer angerufen, die sich mit ihm über die Wiedereröffnung freuen wollten. „Und wir treffen natürlich die größtmöglichen Hygienevorkehrungen.“ Am Montag wurden vorab alle Mitarbeiter auf das Virus getestet – eine Auflage an alle Dienstleister, für die Lockerungen gegriffen haben. Davon erfahren hat Ulrich aber recht kurzfristig, nämlich am Sonntagmorgen; erst am späten Sonnabendabend wurde, wie berichtet, die neue Verordnung veröffentlicht.

Von Saskia Helmbrecht