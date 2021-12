Springe

Nur wenige Stunden, nachdem diese Zeitung Brandschutz-Probleme an mehreren städtischen Schulen öffentlich gemacht hatte, reagiert Bürgermeister Christian Springfeld: Mit Verweis auf den Bericht weist der Rathauschef die Bildung einer „Taskforce Brandschutz an Schulen und Kindertagesstätten“ an.

In einem dienstlichen Schreiben von Samstag an Stadtspitze und Feuerwehr spricht Springfeld vom „Bekanntwerden möglicher Unzulänglichkeiten am Brandschutz einiger Springer Schulen“: Diese Zeitung hatte zuvor berichtet, dass etwa an der Grundschule Hinter der Burg keinerlei technische Warnmöglichkeiten im Falle eines Feuers bestehen – noch nicht einmal Rauchmelder.

Mängel sollen systematisch aufgearbeitet werden

Auch an anderen Schulen gibt es teils erheblichen Nachholbedarf: Fachbereichschef Jörg Klostermann hatte indirekt auf nötige Investitionen verwiesen, die in die Millionen gehen könnten.

Nun ordnet Springfeld die „systematische Aufarbeitung der möglicherweise bestehenden Mängel“ an - und will diese je nach Risiko für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und andere Nutzer „abarbeiten und abstellen“. Dabei will er sich nicht auf die Schulen, sondern auf alle städtischen Gebäude konzentrieren – also etwa auch die Kitas.

Einbau weiterer Rauchmelder könnte zügig erfolgen

Vorrangig sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell behebbare Probleme identifizieren, mit denen die Sicherheit sofort verbessert würde: Dazu könnte womöglich etwa der Einbau von Rauchmeldern dort zählen, wo es keine gibt.

Wie hoch die Investitionen am Ende sind, ist unklar und hängt davon ab, welche Probleme die Untersuchungen im Detail ergeben. Klostermann hatte angedeutet, die Stadt müsse in ihre Bestandsgebäude in ähnlichem Umfang investieren wie in die geplanten Neubauten. In jedem Fall will Springfeld die zusätzlichen Ausgaben noch so gut wie möglich in den Haushalt für das kommende Jahr einfließen lassen, der am Donnerstag im Rat erstmals der Politik vorgelegt werden soll.

Neues Personal für Aufarbeitung nötig

Springfeld macht aber auch deutlich: Wenn die Stadt die Probleme angehen will, braucht sie neues Personal: Dieses sei, heißt es in der Anweisung, aus aktuellen Auswahlverfahren „unter Zuhilfenahme sämtlicher in Frage kommender unbesetzter Stellen“ zu generieren. Im Stellenplan für 2022 müsse die neue Situation „unverzüglich“ berücksichtigt werden.

Noch bis zur Ratssitzung am Donnerstag will Springfeld eine erste sogenannte Projektskizze präsentieren: Darin sollen Details zu den Zielen, zur Zusammensetzung der Task Force, zum zusätzlichen Personalbedarf und den betroffenen Gebäuden enthalten sein.

Von Christian Zett