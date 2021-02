Tanzschule Jendrock in Springe bietet Unterricht per Livestream

Springe

Das Team der Tanzschule Jendrock bittet ab sofort per Live-stream zum Tanz, um Abwechslung in den Corona-Alltag zu bringen. Seit dem 12. Januar können die Kunden Walzer, Rumba und Co. im heimischen Wohnzimmer aufs Parkett bringen. „Die Rückmeldungen sind sehr positiv“, zieht Lehrerin Aline Jendrock nach den ersten Wochen Bilanz.

Seit November ist die Tanzschule coronabedingt erneut geschlossen. Im vergangenen Jahr war vom 15. März bis zum 2. Juni ebenfalls kein Training möglich. Um mit den Kunden in Kontakt zu bleiben, hat das Team in dieser Zeit zahlreiche Videos mit neuen Schritten, Choreografien und Workouts veröffentlicht. Vor Weihnachten gab es einen digitalen Adventskalender mit täglich neuen Videos sowie Aktionen für Kinder. Für den 14. Februar ist für die Jüngsten sogar eine Onlinekostümparty mit Schauspieler Tom Lehel geplant.

Kleines Filmstudio vor Ort

Seit einigen Wochen wird nun Unterricht per Livestream angeboten. Rund 15 Kinder und Jugendliche nehmen durchschnittlich an dem Onlineangebot teil, bei den Ehepaaren seien es zwischen 30 bis 50 Teilnehmer, berichtet Jendrock. „Mein Bruder Adrian hat von morgens bis abends stundenlang an dem Stream gebastelt.“ Mittlerweile haben die Mitarbeiter ein kleines Filmstudio mit mehreren Laptops, Tablets, Bildschirmen und Kameras eingerichtet.

„Mitgliederzahlen sind stabil“

„Wir achten bei der Unterrichtsgestaltung darauf, dass die Tänze und Schritte zur kleineren Wohnzimmergröße passen“, so Jendrock. „Wir wünschen uns, dass die Kunden in dieser Zeit ihren Alltag mal ein bisschen vergessen können.“ Zusätzlich zum Unterricht bietet das Team einen „Tanz-Talk“ an, bei dem sich unter anderem die Lehrer vorstellen. Was Jendrock besonders freut: Trotz der langen Schließzeit seien zahlreiche Kunden der Schule treu geblieben: „Unsere Mitgliederzahlen sind stabil geblieben, das ist nicht in allen Tanzschulen im Land der Fall. Dafür sind wir unglaublich dankbar.“ In dieser Zeit sei es ein Vorteil, dass in Springe der Kontakt zu den Betrieben enger sei als in der Großstadt. „Allerdings fehlt es uns total, auf der Fläche vor unseren Kunden zu stehen und sie direkt beim Unterricht vor uns zu sehen.“

Coronabedingt sind in den vergangenen Monaten keine Veranstaltungen möglich gewesen, bedauert Jendrock. „Aber wir wollen alle Ideen nachholen.“ Auch die Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen musste verschoben werden; Vermietungen für Hochzeiten und Geburtstage waren ebenfalls nicht möglich. „Wir hoffen, dass es bald wieder weitergehen kann.“ Denn die Situation sei auch für die Auszubildenden schwierig. Erst am Mittwoch seien außerdem die Novemberhilfen als finanzielle Unterstützung angekommen.

Auf Wiedereröffnung vorbereitet

Wenn das Land eine Wiedereröffnung anpeilt, sei das Team bereits in den Startlöchern. Ein umfangreiches Hygienekonzept, neue Lüftungsanlagen, Messgeräte und Plexiglasscheiben seien vorhanden. Mit Markierungen auf der Fläche soll sichergestellt werden, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Eine Onlineanmeldung wurde ebenfalls bereits eingerichtet.

