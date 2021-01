Supermarktumzug in Völksen: Gibt es nun doch Alternativen?

Völksen

Offenbar gibt es sie doch, die Alternativen zu einem neuen Supermarkt am Hang „Im Stiege“ in Völksen. Davon ist die Interessengemeinschaft „ Dorfentwicklung“ mittlerweile überzeugt. Laut Sprecher Joachim Eilert gebe es ein mögliches Grundstück in der Ortsmitte und vielleicht sogar schon einen Betreiber.

Wie berichtet, plant Edeka Minden-Hannover einen neuen, größeren Supermarkt auf einer Fläche „Im Stiege“, der den alten Standort des NP-Markts an der Steinhauerstraße ersetzen soll. Die Interessengemeinschaft drängte in den vergangenen Monaten auf Alternativen; die Gruppe fühlte sich von dem Großprojekt überfahren und kritisierte mangelnde Transparenz. Sie will sich dafür einsetzen, dass das Dorfzentrum nicht an den Berg verlagert wird.

Im November hatte der zuständige Fachausschuss das Thema vertagt und eine Entscheidung über den Flächennutzungsplan von der Tagesordnung gestrichen. Dadurch habe die Interessengemeinschaft nun Zeit gewonnen, andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Dafür braucht die Gruppe zunächst ein anderes Grundstück in der Ortsmitte, das verkauft wird, damit dort ein Markt gebaut werden kann. Ohne Betreiber und Investoren geht es ebenfalls nicht. Doch dabei sei die Gruppe, die inzwischen mehr als 300 Unterstützer habe, einen großen Schritt vorangekommen.

Konkret gebe es ein bereits bebautes Grundstück im Dorfkern, das infrage kommt, sagt Eilert. Allerdings haben dafür mehrere Interessenten ihren Hut in den Ring geworfen. „Noch befinden wir uns in einer Hängepartie, weil unklar ist, wann das Grundstück verkauft wird und an wen.“ Doch Eilert ist zuversichtlich: „Uns liegt die schriftliche Interessenbekundung eines Betreibers vor, der im Dorfkern einen Markt eröffnen möchte oder den jetzigen NP-Markt übernehmen würde.“ Dieser Betreiber würde selbst dann einen Markt eröffnen wollen – sofern alles passt –, wenn sich Edeka doch nicht für eine Schließung des jetzigen Standortes entscheiden sollte. „Niemand muss sich Sorgen machen, dass es in Völksen demnächst keinen Markt mehr geben wird.“

Neben Grundstück und Betreiber muss es aber auch Investoren geben – mit denen hat die Gruppe um Eilert ebenfalls bereits Kontakt aufgenommen. Es gebe durchaus Investoren, die Interesse an einem Marktneubau in der Dorfmitte hätten. Damit habe man in Völksen also Alternativen zum Neubauprojekt „Im Stiege“, so Eilert. „Viele haben da erhebliche Bauchschmerzen zu bauen – viele sind dagegen. Es wäre für den Ort keine gute Entwicklung“, stellt Eilert klar.

Aktuell läuft noch eine Wirtschaftlichkeitsprüfung des Projektes. Ziel sei es, alle drei Parteien zusammenzubringen – und „das kleine Flämmchen zum Glühen zu bringen“.

Von Saskia Helmbrecht