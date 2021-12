Lehrer und Rektoren hätten die Grenze der Strapazierfähigkeit überschritten, sagte der Schulleitungsverband Niedersachsen (SLVN) in der vergangenen Woche. In Niedersachsen haben sich zuletzt mehr als 2000 Schüler und 144 Lehrkräfte mit dem Coronavirus infiziert. Wie ist die Lage aktuell in Springe?