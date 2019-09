Viel los am Wochenende in Springe: Das Stadtfeuerwehrfest, ein Volksfest in Bennigsen, eine Cocktailnacht in der Stadt und ein Kinderfest im Weisengehege buhlen an diesem Wochenende um Besucher. Ortsbrandmeister Alexander Klockemann ist dennoch zuversichtlich, dass das Fest der Brandschützer ein Erfolg wird.