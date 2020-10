Eldagsen

Die Polizei bestätigte am Montag entsprechende Informationen dieser Zeitung. Demnach ereignete sich der Vorfall am Donnerstag vergangener Woche gegen 9.15 Uhr. Die Kundin sei angesprochen worden, weil sie bereits zum zweiten Mal ihren Einkaufswagen mit Toilettenpapier beladen habe, so ein Polizeisprecher.

Daraufhin habe sich ein Streit entwickelt, der schließlich eskalierte: Die Frau soll daraufhin ihrem Gegenüber – offenbar ein Mitarbeiter – den Einkaufswagen in den Genitalbereich gerammt haben. Die daraufhin alarmierte Polizei nahm die Personalien der Beteiligten auf. Man ermittle nun gegen die beschuldigte Kundin wegen schwerer Körperverletzung, so der Sprecher. Dabei spiele die tatsächliche Verletzung des Opfers keine Rolle, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Kundin den Einkaufswagen wie ein Tatwerkzeug eingesetzt habe. Alkoholisiert sei die Frau nicht gewesen.

Anzeige

Die Polizei werde nun Beschuldigte und Opfer zu dem Vorfall vernehmen und die Unterlagen dann an die Staatsanwaltschaft Hannover übergeben. Dort wird entschieden, wie es weitergeht. Die Geschäftsleitung des Rewe selbst wollte sich gegenüber dieser Zeitung nicht zu den Geschehnissen äußern.

Seit dem neuerlichen Anstieg der Corona-Zahlen berichten Kunden immer wieder von zeitweise leeren Regalen bei Klopapier oder anderen Waren.

Sowohl heimische Marktleiter als auch Konzerne bestätigen eine höhere Nachfrage – es komme jedoch nicht zu Engpässen. Schon bei den ersten Hamsterkäufen im Frühjahr wären die leeren Regale bei normalem Kaufverhalten wohl kaum so ausgeprägt aufgetreten.

Von Christian Zett