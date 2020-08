Springe

Aus Springfelds Sicht ist die zweite Runde der Abrechnungen nicht weniger aufwendig als die erste: Schließlich ging es Anfang des Jahres nur um die Gebiete in Springe und Bennigsen. Für 2019 werden auch alle anderen Ortsteile berücksichtigt – nicht, weil dort ebenfalls Straßensanierungen stattfanden. Sondern weil dort auch die neue LED-Straßenbeleuchtung eine Gebührenpflicht auslöst. Man müsse nun – wie auch in Springe und Bennigsen – in allen Ortsteilen die Grundstücke erfassen und bearbeiten. Außerdem müsse man mehr als 100 Seiten Rechnungen so auseinandersortieren, dass die Anteile auf Stadt (und damit Grundstückseigentümer), Stadtentwässerung und Stadtwerke aufgeteilt werden: Dabei sei mitunter die Frage, wer wie viele Meter Pflastersteine bezahlen müsse: „Das ist ein Riesen-Aufwand.“

An den wiederkehrenden Beiträgen, die Springe als erste Kommune in Niedersachsen eingeführt hatte, gibt es Kritik: Bürgermeister Springfeld lehnte das System ab, CDU und SPD beschlossen es im Rat. Zwei Bürgerinitiativen aus den in den ersten Jahren fast ausschließlich betroffenen Ortsteilen Springe und Bennigsen wollen die Satzung kippen. Einen Bürgerbescheid hatten sie auf Eis gelegt, weil CDU und SPD gleichzeitig mit Verweis auf die Corona-Folgen ein Aussetzen beitragspflichtiger Bauarbeiten beantragt hatten. Die Politik soll nach der Sommerpause darüber beraten.

Anzeige

Beide Ratsfraktionen üben aber auch teils deutliche Kritik an der Verwaltung: Die habe die Bauarbeiten nicht richtig gesteuert, sodass in den ersten Jahren fast ausschließlich Springe und Bennigsen von zahlreichen Sanierungen betroffen sind – mit vergleichsweise hohen Beträgen. In Springe rühren die vielen Arbeiten daher, dass sich die Stadt mit ihren Straßensanierungen an den Fernwärmearbeiten der Stadtwerke orientiert hat. In Bennigsen ist die laufende Sanierung des Kanalnetzes der Hintergrund.

Von Christian Zett