Straßenausbau: Bennigser sind wütend über wiederkehrende Beiträge

Bennigsen

Die Unterschiede sind gravierend: Wer in Bennigsen-West wohnt, also im Oberdorf, den treffen die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge deutlich härter als die Nachbarn im Osten. Durch den Ort gehe ein tiefer Riss, monieren Anwohner: „Wir Bürger werden gespalten.“

Anwohner sehen Missverhältnis

Für ein durchschnittliches Einfamiliengrundstück in Bennigsen-West werden für das Jahr 2018 rund 1000 Euro fällig, in Bennigsen-Ost sind es nur 50 Euro. Etliche Einwohner befürchten, dass dieses Missverhältnis über Jahre bestehen bleibt. Denn: In dem Gebiet, das westlich der Bahnlinie verläuft, ist die Kanalsanierung aufwendiger und dauert länger.

Betroffene sind wütend

Mehrere Betroffene machten ihrem Unmut während der Bauausschusssitzung am Dienstagabend Luft. Irgendwo habe die Grenze gezogen werden müssen, entgegnete die Politik. Es sei wirklich schwierig, „ein Gefühl für Gerechtigkeit zu entwickeln“, sagt Elke Thielmann-Dittert (Grüne), wenn es eine starke Ungleichbehandlung der Ortsteile „und sogar in Teilen von Ortsteilen“ gebe.

Der parteilose Ratsherr Uwe Lampe sieht nicht nur in Bennigsen Grabenkämpfe. Auch in der Kernstadt Springe werde es zu erbitterten Diskussionen kommen. Denn: Das Straßennetz unterhalb der Bahnlinie seien in einem insgesamt schlechteren Zustand als das im Norden. „Ich habe das Glück, im nördlichen Teil zu wohnen“, so Lampe. „Ich fahre aber oft nach unten und nutze dort die Straße. Ist das ganze System dann wirklich gerecht?“

„In 50 Jahren sind alle mal dran“

Der städtische Bauchef Jörg Klostermann rät dazu, langfristig zu denken. Die Lebensdauer einer Straße betrage rund fünf Jahrzehnte, bei den Kanälen sei es noch etwas länger. „Und in den 50 Jahren sind alle mal dran.“

Die Straßenbautätigkeiten in der Kernstadt würden zurückgehen, sobald die Fernwärmetrasse verlegt sei – die Investitionen ins Straßennetz hätten sich aktuell vervierfacht, so Klostermann. Ein Vorteil der Kernstadt sei aber, dass dort viele Bürger wohnen; die Last könne auf mehr Schultern verteilt werden. Wichtige Information am Rande: Die Fernwärmekosten tragen die Stadtwerke, nur wenn in einem Arbeitsgang die ohnehin marode Straße erneuert wird, werden die wiederkehrenden Ausbaubeiträge fällig.

Bürgerumfrage verworfen

Die Mehrheit der Kommunalpolitiker hält im Übrigen nichts von einer Bürgerbefragung zum Thema wiederkehrende Straßenausbaubeiträge. Das wurde im Ausschuss deutlich. Es gebe keine echte Alternative zu den Zahlungen, betonte SPD-Fraktionschef Bastian Reinhardt: „Das System ist notwendig, weil die Stadt ja nicht genug Kohle hat.“

Der parteilose Ratsherr Uwe Lampe bat die Ausschussmitglieder vergebens, sich zu einer Bürgerbeteiligung durchzuringen. Sein entsprechender Antrag wurde abgelehnt.

CDU und SPD wollen nachsteuern

An anderer Stelle wollen CDU und SPD jedoch nachsteuern: Die zahlenden Hausbesitzer sollen maximal drei Jahre in Folge zur Kasse gebeten werden. Anschließend müsse es eine Verschnaufpause geben. Doch während der Debatte wurde klar, dass zu starre Regeln wenig sinnvoll sind. „Wir sollten nicht irgendwo bei 90 Prozent aufhören müssen“, wandte Bauchef Jörg Klostermann ein. Und Tiefbauamtsleiter Gerd Gennat bat, auch weiterhin „mehrjährige Baublöcke bilden“ zu können. Deshalb wollen die Parteien nun nacharbeiten.

Von Marita Scheffler