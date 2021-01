Springe

Der heimische Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch hatte zum Thema „Auf ins Wahljahr“ die SPD in Hemmingen, Ronnenberg, Springe und Wennigsen eingeladen. Dabei hatte sich Krach den Mitgliedern vorgestellt. Er möchte Regionspräsident Hauke Jagau ablösen, der nach 15 Jahren nicht mehr zur Wahl antreten möchte.

„Eine sehr gute Idee“

Die Gesundheitspolitik sei in Springe „kein einfaches Thema“, so Krach. Er erinnerte an die Proteste nach der Krankenhaus-schließung. Ein Gesundheitshaus in Springe sei aus seiner Sicht eine „sehr gute Idee“.

Anzeige

Außerdem habe die Corona-Pandemie gezeigt, dass die Gesundheitsämter nicht auf Krisen vorbereitet und unzureichend digitalisiert seien. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Miersch sprach sich für die von den Sozialdemokraten favorisierte „Bürgerversicherung“ aus. Sie sei eine „Herzensangelegenheit“, weil sie einer medizinischen Zweiklassengesellschaft entgegenwirke. „Wer auf Schwarz-Grün setzt, wird bei diesen Fragen enttäuscht werden“, stellte Miersch klar. „ Jens Spahn ist ein Neoliberaler mit wenig Verständnis für diese Probleme.“

Mit Blick auf den Arbeitsmarkt warnte Krach zudem vor Insolvenzen und dem Abbau von Arbeitsplätzen. „Wir brauchen neue Ideen, aber die Region hat alles, um gestärkt aus der Krise herauszugehen“, so Krach. Die Infrastruktur sei vorhanden, müsse nun aber vernetzt werden.

Krach ist gebürtiger Hannoveraner und derzeit als Berlins Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung tätig. Sollte Krach im September das Rennen um das Amt machen, will er einen Schwerpunkt auf die Themen Mobilität, Gesundheitspolitik und Arbeitsmarkt setzen.

Ersteres Thema betrifft auch Springe direkt: Da man ein „Konzept für die gesamte Region mit dem Schwerpunkt auf den öffentlichen Nahverkehr“ entwickeln müsse, sei das Rufbussystem Sprinti – ein Pilotprojekt von der Region, Regiobus und Üstra – „genau der richtige Weg, damit die Menschen gerne aufs Auto verzichten“, lobte Krach.

Darüber hinaus müssten mehr Radwege und neue Velo-Routen entstehen, um die Stadt und das Umland „besser miteinander zu verbinden“.

Von Patricia Szabo