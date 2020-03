Startschuss für den neuen Stall in Springe

Springe

In wenigen Wochen rücken auf dem Gelände des Springer Reit- und Fahrvereins (RFV) die Bagger an. Der alte Stall wird abgerissen, stattdessen wird eine neue Unterkunft mit Platz für 31 Pferde gebaut. Gefördert wird der Neubau mit einem Investitionsvolumen von rund einer halben Million Euro vom Regionssportbund Hannover.

„Das Mauerwerk ist längst in die Jahre gekommen“, berichtet Vereinschef Stephan Pries. Es bröckelt an vielen Stellen im Gebäude, das vor etwa einem halben Jahrhundert errichtet worden ist und nicht mehr heutigen Normen entspricht. Schon längst sollte es deshalb weichen.

Bereits seit drei Jahren stehe die vereinseigene Finanzierung für einen Neubau, so Pries. Verzögert habe sich das Vorhaben zuletzt, weil sich beim Förderprogramm Sportstättenbau des Landessportbunds Änderungen ergeben hatten. Nun aber ist es so weit: Am kommenden Mittwoch, 4. März, kann Pries mit 40 anderen Vereinen aus der Region die Bewilligung entgegennehmen.

Im Springer Verein steht für viele Vierbeiner erst einmal ein Umzug an: „Ab dem 12. März werden wir in unserer kleinen Reithalle 28 mobile Boxen aufbauen“, erklärt Pries. Dort bleiben die Pferde, bis ihr neues Domizil bezugsfertig sein wird. Der Neubau rückt aus Brandschutzgründen einige Meter weiter in Richtung der Reithalle. Die Boxen bekommen eine Größe von zwölf Quadratmetern, acht sogenannte Paddockboxen bieten den Pferden die Möglichkeit eines Auslaufs. „Die Nachfrage nach den neuen Unterstellmöglichkeiten ist groß“, so Pries. Anfragen erreichen den Verein weit über Springes Stadtgrenzen hinaus. Es gebe eine Warteliste, denn schon jetzt sei jeder Platz vergeben, berichtete der Vereinschef.

Untergebracht werden in dem neuen Stall auch die 15 Pferde, die der Verein im Schulbetrieb einsetzt. Und genau für diese Vierbeiner gibt es auch seitens des Regionssportbundes die Zuschüsse, nicht für Boxen, die von privaten Einstellern genutzt werden. Deshalb rechnet Pries auch mit einer Förderung von etwa 50 Prozent der Gesamtinvestition.

Rund zwei Wochen soll der Abriss dauern. Dann folgen Erd- und Fundamentarbeiten. Für den Start des Neuaufbaus ist Montag, 20. April, angepeilt.

Insgesamt rechnet Pries mit einer Bauphase von rund zehn Wochen. Schon jetzt wird auf dem Vereinsgelände an einer neuen Miste gebaut. Sie rückt hinter das zweite Stallgebäude im Süden des Geländes, dort wo vor Jahren eine Scheune abgebrannt war. Die rund 180 Quadratmeter große Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton ist mit einem Schutzdach gegen Niederschläge abgeschirmt, sodass keine Gülle in den Boden sickern kann. „Das ist eine Vorgabe, die wir erfüllen“, erklärte der Vereinschef.

Von Anne Brinkmann-Thies