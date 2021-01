Springe

Die heimische Gastronomie im Lockdown zu unterstützen und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun – das hat die Stadt Springe sich zum Ziel gesetzt. Wie berichtet, will die Verwaltung Gastronomen dabei unterstützen, Mehrweggeschirr für den Außer-Haus-Verkauf anzuschaffen. Für das Förderprogramm nimmt die Stadt zunächst 10 000 Euro in die Hand.

Summe kann aufgestockt werden

Bürgermeister Christian Springfeld stellt heraus, dass die Summe durchaus aufgestockt werden könnte – dann müsste aber der Rat grünes Licht geben.

Anzeige

Weil sie derzeit keine Gäste in ihren Restaurants bewirten dürfen, bieten viele Gastronomen ihre Speisen „to go“ an, also zum Mitnehmen. Weil die Kunden in Corona-Zeiten keine eigenen Gefäße mitbringen dürfen, wird das Essen zumeist in Einwegbehältern ausgegeben – und somit jede Menge Verpackungsmüll produziert. Das hat auch Springfeld beobachtet – und da setzt die Förderung der Stadt an. Mehrwegpfandsysteme können eine Alternative sein. Viele Unternehmen haben schon Lösungen auf den Markt gebracht. Die Stadt hat einige Anbieter angeschrieben, zwei erfüllten die Kriterien, die die Stadt gesetzt hat. Sie tauchen deshalb auch auf der Stadt-Homepage auf. Zusammen mit dem Antragsformular und etlichen weiteren Infos.

Bis zu 1000 Euro Förderung pro Betriebsstätte sind für heimische Gastronomen drin. Wichtig dürfte das Thema in diesem Jahr auch werden, weil die Bundesregierung Einwegprodukte aus Kunststoff verboten hat, Stichtag ist dabei der 3. Juli. Aber um Verbote geht es Springfeld nicht.

Bestellungen führen zu viel Müll

„Ich habe selbst festgestellt, dass Essensbestellungen häufig mit einem großen Müllaufkommen verbunden sind. Und dann habe ich recherchiert, welche Alternativen es gibt.“ Daraus wurde dann ein Auftrag an die Verwaltung.

Springfeld zufolge hat es bereits Gespräche mit Gastronomen gegeben, die durchaus Interesse an der Förderung gezeigt hätten, Förderanträge wurden allerdings noch keine gestellt.

Immerhin ist das Antragsformular auch gerade mal seit Mittwoch auf der Stadtseite abrufbar. Springfeld glaubt, dass es mit der Lieferung des neuen Geschirrs recht schnell gehen könnte. „Die Unternehmen reagieren relativ zügig.“

Startzeit steht noch nicht fest

Wann die ersten Kunden in Springe ihr Essen also nicht mehr in Wegwerf-Plastik- oder -Styropor-Verpackungen bekommen, ist nicht klar. Aber im Idealfall dauert es nicht lange, und die Teller und Boxen sind wiederverwendbar – und mit Pfand versehen.

Je nach Hersteller liegt der übrigens bei 4 bis 10 Euro pro Behälter.

Von Ralf T. Mischer