In der Diskussion darüber, wo in Springe Fahrradboxen stehen sollen, haben Ortsrat und Verwaltung immer noch keine Lösung gefunden. Ein neuer Anlauf für einen Kompromiss steht bevor, aber ob der noch vor der Wahl gefunden wird, ist unklar. Der Ortsrat ist für einen Standort am Nordwall, die Stadt plädiert für die Burgstraße.