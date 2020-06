Städtebauförderung: Stadtsanierung in Eldagsen geht ins Finale

Eldagsen

Der Bagger baggert in der Pfarrstraße – unter anderem werden Kanalbauarbeiten gemacht. Aber auch das Pflaster soll anschließend aufgehübscht werden. Sabine Hehne von der Stadt weiß aber auch, dass damit gerade die letzten Arbeiten im Rahmen der Stadtsanierung laufen.

Der Hintergrund: Der Innenstadtbereich von Eldagsen war in die Programmkomponente „ Stadtumbau West“ des Städtebauförderungsprogramms des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. Grundlage dafür, dass Maßnahmen in Eldagsen gefördert werden konnten, war ein kleines Stadtentwicklungskonzept nur für Eldagsen. Nun aber läuft das Förderprogramm aus. Ob und wie es neu aufgelegt wird, ist unklar – insbesondere ob Eldagsen davon weiter profitieren wird, bleibt ungewiss. Die Fertigstellung soll Mitte Dezember erfolgen. Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf ( CDU) erläutert, dass auch ein Parkplatz an der Langen Straße entstehe. Und er versichert, dass die Arbeiten voll im Zeitplan seien.

Hehne schätzt, dass alle Maßnahmen spätestens im Dezember abgeschlossen werden können. Und dann?

Dann laufen zumindest die Fördermöglichkeiten für Privatleute zunächst weiter, ob dann allerdings noch Geld für öffentliche Maßnahmen da sei, müsse zunächst geprüft werden – „wir müssen dann zunächst prüfen, wie viele Mittel noch da sind“. Die Stadt rechne allerdings damit, dass keine zusätzlichen Fördermittel in das Projekt fließen – und dass es somit abgeschlossen sein wird: wo kein Geld, da keine Maßnahmen. Wenn die Stadt einen Nachschlag wolle – und wenn die Politik auch dafür stimmen wolle, bedeute das, dass die Kommune einen höheren Eigenanteil leisten müsse.

Anders sieht es bei Privatleuten aus: Wenn ihr Gebäude im festgeschriebenen Fördergebiet liegt, können sich Hausbesitzer um Förderung bewerben. Unter anderem werden energetische Maßnahmen gefördert, auch für die Modernisierung von Mietwohnungen gibt es finanzielle Unterstützung. Anträge können auf der Stadtseite nach wie vor heruntergeladen werden.

