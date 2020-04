Stadtwerke-Bauarbeiten laufen trotz Corona auf Hochtouren

Springe

Auch während der Corona-Krise laufen bei den Stadtwerken die Bauarbeiten für das Fernwärmenetz weiter. Der Abschnitt bis zur Bahnlinie sei bereits fertig, nördlich des Bahnübergangs könne das Netz nun sogar schon mit Wasser befüllt werden, um es in Betrieb nehmen zu können, sagt Geschäftsführer Marcus Diekmann. „Dann können wir die ersten Kunden anschließen.“

Ab dem 20. April soll auch der Gaskessel in Betrieb genommen werden, damit das Netz dann auch warm wird.

Anzeige

Zwei Einschränkungen gebe es aber auch bei den Stadtwerken: Wegen des Coronavirus könne der Biomassekessel aus Österreich erst im Herbst in Betrieb genommen werden, gleiches gilt für die Power-to-Heat-Anlage, die aber noch vor Herbst angeschlossen werden soll. „Aufgebaut ist bereits alles, aber die Firmen können derzeit keine Mitarbeiter rausschicken.“ Dafür laufe aber schon die Wasseraufbereitungsanlage, sagt Diekmann. Auf der Baustelle am Biermannskamp, wo ein neues Betriebsgebäude entsteht, liefe ebenfalls alles weiter.

Weitere NP+ Artikel

Nördlich der Bahnlinie seien die Stadtwerke nun also mit den Leitungen fertig, jetzt soll der zweite Abschnitt südlich folgen. Der Bahnübergang wird aber trotzdem noch gesperrt bleiben. „Das liegt daran, dass die Stadt dort den Kreuzungsbereich neu machen möchte.“ Heißt: Die Straßen sollen neu asphaltiert werden.

Wenn die Arbeiten an der Fünfhausenstraße komplett abgeschlossen sind, wird es in der Brandenburger Straße weitergehen. „Das wäre dann auch der offiziell letzte Abschnitt.“ Das Netz könne aber trotzdem noch weiter wachsen, etwa in der Straße Am Grünen Brink, wo Kunden noch Interesse bekundet hätten. „Mein Wunsch ist es, mit dem letzten Abschnitt in diesem Jahr fertig zu sein. Das wird wahrscheinlich zwar nicht eintreten, unrealistisch ist es aber auch nicht.“

Noch seien die Stadtwerke mit ihrem Millionenprojekt im Zeitplan. „Wir haben gerade sogar einen zeitlichen Puffer.“ Das liege unter anderem an der Baustelle am Bahnübergang. „Da hatten wir eine Menge Glück, das war eine interessante Baustelle.“ Denn eigentlich hatten die Stadtwerke eine Pressung unter den Schienen vorgesehen. Doch beim Erstellen der Baugrube fanden die Mitarbeiter einen alten Kanal unter der Bahnlinie. „Die Bahn hat daraufhin schnell reagiert, sich die Baustelle vor Ort angesehen und mitentschieden, dass wir den vorhandenen Kanal für unsere Leitungen nutzen konnten.“ Lediglich ein Schutzrohr wurde dazu noch eingebaut. „An dieser Stelle haben alle gut zusammengearbeitet.“

Gut voran kämen die Stadtwerke auch im Bereich der Burgstraße: „Das funktioniert dort alles sehr gut, die Leitungen sind schon komplett drin. Wir fangen jetzt mit der Oberfläche an.“ Heißt: Im ersten Abschnitt sei man schneller gewesen als ursprünglich geplant. Gestartet waren die Arbeiten am 2. März.

Der zweite Abschnitt, zwischen Niederntor und Nordwall, soll sich nahtlos anschließen. Der dritte Abschnitt geht vom Nordwall bis kurz vor den Grünen Brink. Die gesamte Maßnahme soll bis Ende des Jahres dauern. „Pro Abschnitt haben wir zwischen zwölf bis 16 Wochen gerechnet.“

Auch in der Schulstraße seien die Stadtwerke weiter als geplant. „Wir haben dort deutlich mehr gemacht.“ Das liege daran, dass wegen der Corona-Pandemie die Schulen geschlossen wurden – und somit auch der Parkplatz der Berufsbildenden Schulen schon bearbeitet werden konnte. „Eigentlich wollten wir das erst in den Sommerferien machen, aber der Parkplatz wird ja gerade eh nicht genutzt.“ Auch dort seien die Leitungen bereits verlegt, in wenigen Wochen soll die Baustelle abgeschlossen sein.

Ursprünglich wollten die Stadtwerke bis zu den Sommerferien fertig sein – ohne den Parkplatz in Angriff genommen zu haben.

Von Saskia Helmbrecht