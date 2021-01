Springe

Die Mitarbeiter packen auf Bestellung Pakete, die an der Einrichtung abgeholt werden können. Der Service könne nicht das ersetzen, was die Bibliothek üblicherweise biete und bewege, sagt Maxam. Andererseits sei er froh, die Nutzer auf diesem Weg überhaupt bedienen zu können.

Die Einrichtung zwischen Roter Schule und Grundschule Hinter der Burg durfte bereits im Frühjahr sieben Wochen nicht öffnen. Die zweite Schließzeit folgte mit Beginn des weichen Lockdowns Anfang November. Maxam führt eine Gruppe von niedersächsischen Bibliotheksleitern an, die bei Ministerpräsident Stephan Weil eine schnelle Öffnung mit erprobtem Hygienekonzept erwirken wollen.

Mittlerweile befürchte er, dass die Türen bis einschließlich Ostern geschlossen bleiben, bedauert der Altenhägener. Die vergangenen Wochen habe das Team genutzt, um reichlich Überstunden und Urlaubstage abzubauen und den geplanten Umzug Mitte des Jahres 2021 vorzubereiten. 10 bis 15 Prozent des physischen Medienbestandes müsse abgebaut werden, hat sich Maxam zum Ziel gesetzt. Aktuell gehören 36 000 Werke zum Bestand. „Wir fassen jedes Buch an, schauen ob es abgegriffen oder veraltet ist oder vielleicht auch ungewöhnlich lange nicht ausgeliehen wurde.“ Auch alle CDs werden gesichtet. Kisten werden noch nicht gepackt: Dieser Job müsse an ein Spezialunternehmen vergeben werden, so Maxam.

Einen Wunsch hat er bereits gestrichen: Corona-bedingt werde es vermutlich keine Einweihungsfeier oder andere Aktionen wie einen Tag der offenen Tür am neuen Standort in der Bahnhofstraße geben können.

Von Marita Scheffler