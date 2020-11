Wie in jedem Jahr haben sich jede Menge herrenloser Fahrräder in Springe angefunden, die die Stadt nun versteigern will. Doch aufgrund der Corona-Situation funktioniert das in diesem Jahr anders: Die Auktion findet erstmals online statt. Bereits vor Auktionsbeginn am 26. November können die Fundstücke im Internet begutachtet werden.