Springe

Die Corona-Lage verschärft sich immer mehr, die Stadtverwaltung hat deshalb ihren Krisenstab wieder einberufen. Der war im Frühsommer zum letzten Mal zusammengekommen. „Jetzt ändert sich die Situation dramatisch, es gibt vieles zu regeln“, sagt Rathaus-Vize Clemens Gebauer.

„Verlängerter Arm“ der Region bei Infektionsschutzregeln

Das sei leichter in einer Stabsstruktur, erklärt Gebauer. Dem Stab gehören neben Bürgermeister Christian Springfeld und ihm selbst die Fachbereichsleiter an, „plus X“. Das bedeutet, dass Fachleute in bestimmten Bereich hinzugezogen werden, derzeit vor allem Karsten Kohlmeyer als Leiter des Ordnungsamts, das etwa, wie berichtet, die Einhaltung der 2-G- und 3-G-Regeln überwacht. Eigene Regelungen zum Infektionsschutz, wie etwa eine Maskenpflicht in der Innenstadt, kann die Stadt nicht treffen. Dafür ist die Region Hannover als Gesundheitsbehörde zuständig. „Die Region erlässt Allgemeinverfügungen, wir sind dann der verlängerte Arm“, sagt Gebauer.

Auch bei der Suche nach passenden Räumlichkeiten für ein kleines Impfzentrum, unterstütze vor allem Kohlmeyer die Region, sagt Gebauer. Die Anforderungen der Region seien aber nicht so einfach zu erfüllen, vor allem in der Kernstadt, „ein paar Pfeile haben wir aber noch im Köcher“.

Regularien für 3-G-Regel finden

Auch die Personalabteilung war beim ersten Treffen des Krisenstabs am Montag vertreten. Schließlich gilt ab Mittwoch die 3-G-Regel am Arbeitsplatz. „Da müssen wir Regularien finden, wir haben ja verschiedene Gebäude und der Bauhof ist noch mal eine andere Sache“, sagt Gebauer.

Mit dem Auslaufen der „Epidemischen Lage nationaler Tragweite“ am Donnerstag ergeben sich weitere Auswirkungen auch auf Springe. So können, sagt Gebauer, politische Sitzungen nicht mehr hybrid abgehalten werden. Denn dass ein Teil der Politikerinnen und Politiker an einer Sitzung online teilnimmt, gibt die niedersächsische Kommunalverfassung nicht her: „Die Möglichkeit soll per Gesetz geschaffen werden“, sagt Gebauer, „aber frühestens Mitte Dezember.“

So lange muss die Politik in Präsenz tagen. Weil dabei größtmögliche Öffentlichkeit hergestellt werden muss, gelten dabei auch für Besucher keine 2- oder 3-G-Regeln – zu Gebauers Bedauern: „Ich hätte mir da mehr Druck gewünscht.“

Von Jan-Erik Bertram