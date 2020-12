Springe

Ein paar kleine Schneeflocken sind in Springe schon gesichtet worden – und auch in den kommenden Tagen soll es kalt und nachts frostig bleiben. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs seien startklar, wenn es auf den Straßen glatt wird, sagt Andreas Rudatzki vom Bauhof. „Wir haben reichlich Streusalz auf Lager und können in kürzester Zeit ausrücken – wir sind also sehr gut aufgestellt.“ Die Wintermonate seien aber in den vergangenen Jahren immer milder geworden.

Dennoch habe sich die Stadt Springe für den Fall der Fälle rechtzeitig – vor dem großen Ansturm – am Jahresanfang 600 Tonnen Streusalz gesichert. „Das sollte auf jeden Fall für den ganzen Winter reichen“, sagt Rudatzki.

Von Saskia Helmbrecht