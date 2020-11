Alferde

Im kommenden Jahr soll die Dachsanierung beginnen, so Metz. Landeskirche und der Kirchenkreis Laatzen-Springe hätten die Finanzierung der 120 000 Euro teuren Maßnahme in Aussicht gestellt, „die Bewilligung wird in Kürze erwartet“.

Den Bedarf hatte der Kirchenvorstand schon vor Jahren angemeldet. „Das Dach ist aus den 1960er-Jahren“, erklärt Metz, „es ist einfach mal fällig.“ Die Dachziegel seien noch verfugt, viele Fugen seien nach einem Sturm aber „aufgebröselt“, sodass es „immer wieder mal ein bisschen durchgeregnet“ habe, so Metz. „Wir hatten vor zwei Jahren auch schon einen Feuchtigkeitsschaden.“

Seitdem hoffen die Alferder auf die Finanzierungszusage von der Landeskirche. „Dass es jetzt doch noch so schnell geht, damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Metz, „davon waren wir überrascht.“ Die einzelnen Gewerke für die Baumaßnahme werden nun ausgeschrieben, sollte das Wetter mitspielen, könnten die Arbeiten schon im Februar beginnen und bis Ostern beendet sein. Möglich wäre aber auch ein Baubeginn nach der Konfirmation, sagt die Kirchenvorstands-Vorsitzende. „Der Kirchenvorstand freut sich, dass die Bausubstanz der St.-Nicolai-Kirche damit für Jahrzehnte wieder gesichert ist“, heißt es im Gemeindebrief.

Das neue Dach ist einer von vielen geplanten Umbauten in der St.-Nicolai-Kirche, die – wenn es nach dem Kirchenvorstand und Pastor Gerald Flade geht – nicht mehr nur ein reiner Gottesdienstort, sondern ein Gemeinschaftsraum sein soll. So gibt es den Plan, die alten starren Holzbänke durch bewegliche Stühle zu ersetzen, sodass bei Bedarf auch Tischgruppen aufgestellt werden können. Die knapp 50 Jahre alte Elektroheizung soll durch eine energieeffizientere Wandheizung ersetzt werden. Ein längerfristiger Plan sei auch der Einbau einer Küchenzeile im Turm der Kirche, so Metz.

Von Jan-Erik Bertram