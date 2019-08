Springe

Wer von oben auf die Springer Kernstadt schaut, dem fällt es noch viel mehr auf als von unten: Springe ist eingekesselt, umrundet vom Großen und vom Kleinen Deister. Für Bürgermeister Christian Springfeld ein klares „Alleinstellungsmerkmal“, wie er sagt. Trotzdem: Touristisch gehe „’ne ganze Ecke mehr“, vor allem bei der Zusammenarbeit mit den Deister-Nachbarn. Und: Der eigene Stadtwald sei „toll“ , aber auch arbeitsintensiv.

Erst mal der Tourismus: Springfeld kennt den Arbeitskreis Deister, in dem Springe neben Bad Münder, Bad Nenndorf, Barsinghausen, Rodenberg und Wennigsen vertreten ist. Der Deister kennt keine Grenzen: Das ist die Idee hinter dem Zusammenschluss, der unter anderem für den jährlichen Deistertag verantwortlich zeichnet.

„Ein hehres Ziel“ sei es, diese Zusammenarbeit zu fördern, sagt Springfeld. Und merkt im Alltag oft genug: „Wir Kommunen muckeln dann so vor uns hin.“ Sein Ziel: den Deister „als Marke zu beleben“ – entsprechende Anstrengungen solle es unter anderem über das ILE-Förderprogramm geben, in dem neben Springe auch Wennigsen vertreten ist. Springfelds Vorbild: das Weserbergland, das sich ebenfalls als touristische Marke etabliert habe.

„Jeder kann etwas einbringen“

Am Deister habe jede Kommune ihre eigene Färbung: Barsinghausen die Bergbaugeschichte, Springe die Natur ... „Jeder kann etwas einbringen.“ Am Ende könne jeder nur gewinnen. „Der Deister hat eine Strahlkraft, die geht über jede einzelne Kommune hinaus.“

Einen ganz direkten Anteil hat übrigens auch die Stadt am Deister: 717 Hektar zwischen Deisterpforte und Annaturm, zwischen Taternpfahl und Deisterhütte gehören ihr, der sogenannte Stadtforst. „Es ist toll, dass wir unseren eigenen Wald haben“, sagt Bürgermeister Springfeld. Stadtförster Bernd Gallas sei eine „Persönlichkeit, die den Wald und die Natur über seinen Beruf hinaus“ verkörpere. Gallas kümmert sich auch um die beiden großen B, die für die Stadt in diesem Zusammenhang zentral sind: Brennholz (als Einnahmequelle) und Bestattungen (auf dem Waldfriedhof an der Sophienhöhe).

Wenn Gallas geht, dann ...

Aber Springfeld denkt weiter: Gehe Gallas eines Tages in den Ruhestand, müsse man überdenken, „ob es eine kommunale Aufgabe sein muss, einen Wald zu bewirtschaften“. Verkaufen will Springfeld den Forst auf keinen Fall, betont er: Andere Deister-Bewirtschafter wie die Landesforsten oder die private Kniggesche Forstverwaltung hätten größere Kapazitäten. „Da muss ich schon überlegen, ob ich das nicht miterledigen lasse von jemandem, der es kann. Aber wir wollen da nichts übers Knie brechen.“

Ausflugslokale fehlen

Was fehlt dem Bürgermeister am Deister? Er bedauert, dass es dort immer weniger Ausflugslokale gibt. Und was noch? „Wenn ich mal rumspinne, wäre natürlich eine Seilbahn toll“, sagt Springfeld. Voraussetzung: ein Investor, der zahlt und betreibt. Und dann? Träumt der Bürgermeister vom neuen BahnhofDeisterpforte, den die Region an der Heinrich-Göbel-Schranke errichten will? „Von da die Seilbahn hoch zur Deisterpforte, das wäre der Knaller.“ Aber auch so wäre das Millionenprojekt ein touristischer Pluspunkt: „Dann hätten wir einen Bahnhof, von dem aus man in wenigen Minuten zu Fuß im Deister ist. Das wäre doch ein Magnet für die Hannoveraner – die müssten nicht erst noch durch die Stadt.“

Von Christian Zett