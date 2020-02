Springes Ortsbrandmeister: Das sind die Herausforderungen 2020

Springe

Oft wird die Jahresversammlung der Ortsfeuerwehren zur Abrechnung mit Politik und Verwaltung genutzt: über fehlende Fahrzeuge, schlechte Infrastruktur oder chronischen Geldmangel. Florian Doege, Chef der Ortsfeuerwehr Springe, schlug am Sonnabendabend bei der Jahresversammlung der Wehr besonnene Töne an. Machte aber keinen Hehl daraus, dass es auch bei der Feuerwehr der Kernstadt Optimierungsbedarf gebe. Und dass eine Sache den Ehrenamtlichen ziemlich zu schaffen macht.

„Allein 2019 gab es über 40 Straßensperrungen in der Kernstadt“, sagte Doege. Zwar habe man sich im vergangenen Jahr mit den Verantwortlichen auf eine Lösung geeinigt, um „um trotzdem zeitnah zu den Einsatzstellen zu kommen“. Aber: „Es gibt auch immer zeitnahe Änderungen bei den Baustellen“, sagte der Ortsbrandmeister. Und darüber werde die Feuerwehr häufig eben nicht rechtzeitig informiert.

Mitglieder melden Baustellen

Mittlerweile meldeten Kameraden, die Änderungen in der Baustellenlandschaft bemerkten, direkt selbst an die Wehr, damit man über die Erreichbarkeit der Straßen auf dem aktuellen Stand sei. Und die Bauarbeiten gehen weiter. „Wir hatten schon ein Treffen mit den Behörden zur anstehenden Sperrung der Schulstraße. Aber auch das werden wir hinkriegen, irgendwie“, prognostizierte Doege.

An die Adresse der Politik richtete er die Bitte, über den Feuerwehrbedarfsplan so rasch wie möglich zu entscheiden. „Diese Ungewissheit ist auf Dauer nicht gut“, begründete der die Forderung.

Der Bedarfsplan soll regeln, was welche Ortsfeuerwehr können muss und welche Mittel sie dafür benötigt. Sprich: Welche Investitionen nötig sind. In einer ersten Variante war der Bedarfsplan – unter teils deutlicher Kritik der Feuerwehr selbst – zurückgezogen worden und liegt nun in einer überarbeiteten Variante vor.

Infrastruktur macht Sorgen

Und auch die Infrastruktur macht Doege Sorgen: etwa die Parkplätze rund ums Feuerwehrhaus. Während der Großveranstaltungen, wie Weihnachtsmarkt oder Bauernmarkt, könnten die für die Feuerwehr reservierten Parkplätze schon mal knapp werden. „Natürlich, die Besucher wollen irgendwo parken“, räumte Doege ein, forderte aber zugleich eine Lösung. „Lösungsvorschläge haben wir schon“, ergänzte der Ortsbrandmeister.

Von Ralf T. Mischer