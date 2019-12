In der Weihnachtsstube der Diakonie Hannover verbringt die Springerin Angelika Massing jedes Jahr den Heiligabend. Alle, die nicht allein sein wollen, feiern in der Burgstraße bei Kartoffelsalat, Würstchen und Musik des Posaunenchors Hannover. Bei Massings ist das bereits Familientradition.

Angelika Massing verteilt 2017 in der Weihnachtsstube in Hannover Stollen an die zahlreichen Besucher. Quelle: Alexander Körner