Springer wegen Tierquälerei zu Bewährungsstrafe verurteilt

Völksen

Teils lebensbedrohliche Bisswunden wiesen fünf Schafe auf einer Weide auf, die zu einem Hof gehört, auf dem der 52-Jährige wohnt. Eine Tierärztin des Veterinäramtes schilderte die Situation in ihrer Zeugenaussage vor Gericht: „Die fünf Schafe sahen alle schlecht aus, eines lag mit Kreislaufversagen am Boden.“ Ein Polizist, der ebenfalls vor Ort war, musste das Tier mit einem Schuss aus seiner Dienstwaffe von seinen Qualen erlösen.

Zwei weitere Schafe wurden wenig später in der Tierärztlichen Hochschule eingeschläfert. Die Tiere hätten zum Teil frische, aber auch ältere und teils sehr tiefe Bisswunden gehabt, wahrscheinlich von einem Hund, so die Veterinärin. Auf dem Hof, auf dem der Angeklagte lebt, gibt es drei Hunde, die als sehr scharf gelten. Für den Völksener gilt seit geraumer Zeit ein Tierhalteverbot.

„Die Hunde gehören meinen Kindern, und die Schafe gehören mir auch nicht“, sagte der Mann aus. Wie der Eigentümer der Schafe heißt, wisse er nicht. Er habe die Tiere aber gelegentlich gefüttert und auch einen Scherer bestellt. Das hatte er vor einem Jahr gegenüber der Tierärztin berichtet. „Ich bedaure sehr, dass die Tiere leiden mussten“, sagte der Völksener nun vor Gericht. „Hätte ich gesehen, dass es ihnen nicht gut geht, hätte ich etwas unternommen.“

Dass einer der drei Hofhunde und nicht etwa ein Wolf die Schafe so verletzte, dass eines eine großflächige bis zu den Knochen reichende Wunde hatte, gilt als wahrscheinlich. „Es gab den Versuch, DNA an den Bisswunden zu sichern“, so die Tierärztin, das habe aber nicht geklappt. Die Bissmarken hätten sahen aber nicht nach einem Wolf ausgesehen.

Verantworten musste sich der Angeklagte vor Gericht auch, weil er im Juli letzten Jahres mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut Auto gefahren war. Erwischt wurde er auf der Harmsmühlenstraße in Springe.

Er habe zu der Zeit sehr viel getrunken, so der Mann, der inzwischen in Behandlung ist. Er erklärte, jetzt nur noch gelegentlich zu trinken. Seinen Führerschein ist er seit der Trunkenheitsfahrt los und muss – so das Urteil der Strafrichterin – weitere sechs Monate warten, bis ihm die Verkehrsbehörde eine Fahrerlaubnis erteilen kann.

Zudem muss der Völksener dem Gericht von nun an monatlich einen sogenannten Abstinenztest vorlegen. Der Umgang sowie die Haltung von Tieren ist dem Mann für drei Jahre verboten. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Anne Brinkmann-Thies