Springer Krankenhaus sucht immer noch Investor

Springe

Die Notfallambulanz, der Nachfolger des Krankenhauses, hatte erst einige Wochen geschlossen. Da schob die Regionspolitik im Frühjahr 2019 die Zukunft des Geländes an der Eldagsener Straße an: Sie beschloss den Verkauf an einen Investor, der den alten Mauern neues Leben einhauchen sollte. Im Juni 2019 startete die Suche des Klinikums Region Hannover offiziell. Doch den finanzstarken Investor, der die weitgehend leere Immobile wachküsst wie der Prinz Dornröschen – es gibt ihn immer noch nicht.

„In einem bereits fortgeschrittenen Veräußerungsprozess“ sah KRH-Sprecher Steffen Ellerhoff den Konzern – das war Mitte Juli. Gut drei Monate später hat sich daran nichts geändert: „Wir befinden uns nach wie vor im Verfahren um die Veräußerung unserer Liegenschaft in Springe“, sagt Ellerhoff dieser Zeitung.

Anzeige

„Es gibt mehrere Interessenten“

Er spricht von „mehreren ernsthaften Interessenten“. Doch ob das, was die Investoren in Springe vorhaben, dort auch klappt, ist offenbar gar nicht klar: „Derzeit laufen die Prüfungen zur Umsetzbarkeit von Nutzungsplänen für das etwa drei Hektar große Gelände“, heißt es in einer Stellungnahme. Offenbar ist also weder klar, wer das Grundstück kaufen soll – noch, was genau er dort machen kann und will.

Warum dauert das Verfahren so lange? Auf erneute Nachfrage verweist Ellerhoff auf die Größe des Geländes – die 30 000 Quadratmeter machten die Prüfung der Investorenpläne sehr aufwendig. Er nennt auch keinen geplanten Abschlusstermin.

Krankenhaus ist seit 2015 geschlossen

Das Krankenhaus, Baujahr 1962, hatte im Herbst 2015 geschlossen. Momentan nutzt das Gebäude nur noch eine externe Orthopädiepraxis. In den Unterlagen für mögliche Käufer hatte das KRH das Gebäude „in landschaftlich reizvoller Lage am Nordosthang des Kleinen Deisters“ angepriesen. Investoren mussten eine Finanzierungsbestätigung über mindestens 10 Millionen Euro vorweisen.

Die Stadt wünscht sich dort eine Nachnutzung aus dem Bereich Gesundheit oder Reha. Was es nicht werden wird: ein neues Allgemeinkrankenhaus. Zum einen will sich das KRH nicht selbst Konkurrenz zum massiv ausgebauten Standort Gehrden machen. Zum anderen gilt Springe rechnerisch durch Krankenhäuser in der Umgebung als ausreichend mit Betten versorgt: Ein neues Anbieter würde kaum eine Genehmigung vom Land bekommen

Von Christian Zett