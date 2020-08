Springe

Ist das Hauptproblem die Kirchensteuer? Oder ist es heutzutage nicht mehr wichtig, vielleicht sogar nicht mehr schick, einer der beiden großen christlichen Konfessionen anzugehören? Die Antworten der Pastoren, die im Kirchgarten von St. Andreas zusammensitzen, fallen unterschiedlich aus.

„Die Kirche hat seit ihrer Entstehung nicht an Bedeutung eingebüßt“, wirft Anselm Stuckenberg, der Seelsorger für Gestorf und die Klosterdörfer, in die Runde. „Trotzdem sprechen heute viele einfacher über merkwürdige Sexualpraktiken als über ihre Kirchenmitgliedschaft.“ Im Hier und Jetzt wolle man leben und sich nicht mit Fragen beschäftigen, die wehtun können. Und der Glauben kann eben auch unbequem sein.

Eine Spätfolge des Jahres 1968

Alle sind sich einig: Der Mitgliederschwund, den die Gemeinden heute beklagen, ist nicht neu und auch nicht vor Kurzem entstanden. Er gehe auf das Jahr 1968 zurück. „Plötzlich fragten sich ganz viele in vielen Bereichen: ,Was bringt mir das?'“, sagt Pastor Jonathan Overlach aus Bennigsen-Lüdersen und spricht von einer „Selbstverständlichkeit, die wegbrach“. Es war nicht mehr die Regel, dass die Oma sonntags zur Kirche ging, dass zu Hause christliche Rituale gepflegt wurden und das Neugeborene getauft wurde.

Diese 68er-Welle habe sich jahrelang langsam voranbewegt und schlage jetzt mit voller Wucht durch. Seit dem Jahr 2006 seien die Zahlen drastisch schlechter geworden, so Fröhlich. Wie normal es geworden ist, sich von der Kirche zu lösen, stellt Overlach zum Beispiel dann fest, wenn Eltern kurz vor der Konfirmationsfeier ihrer Kinder austreten – früher undenkbar. Auch da liegt aber vielleicht eines der Probleme der modernen Kirche begründet: Sie empfängt jeden, klare Mitgliedervorteile kann sie kaum herausstellen. Auf dem christlichen Friedhof im Dorf erhalten auch die einen Platz für die ewige Ruhe, die niemals Kirchensteuern bezahlt haben. Auch im evangelischen Krankenhaus oder im kirchlichen Kindergarten werden alle aufgenommen – die Konfession darf keine Rolle spielen, erinnert Stuckenberg.

Grundpfeiler der Kirche

Aber ist das wirklich gerecht? Sind am Ende die, die ihr ganzes Berufsleben lang die rund ein bis drei Prozent ihres Gehalts abführen und damit eine große Gemeinschaft unterstützen, von der alle profitieren, nicht die Dummen? St.-Petrus-Pastorin Bettina Barke widerspricht. Genau das sei schließlich einer der Grundpfeiler der Kirche: „Wir stehen für Zusammenhalt.“ Fröhlich, Overlach und Stuckenberg befürworten bundesweite Änderungen bei der Kirchensteuer. Sie liebäugeln mit dem „italienischen Modell“, bei dem ausnahmslos jeder Arbeitende eine „Sozialsteuer“ entrichtet. Empfänger können Kulturschaffende ebenso wie die Kirchen sein. „Das würde wohl als gerechter empfunden“, glaubt Overlach. Und Fröhlich kennt viel zu viele Steuertricksereien. Es sei durchaus üblich, die Ehefrau mit dem schmaleren Gehalt in der Kirche zu lassen, damit der gut verdienende Mann austreten kann, und man als Paar in der Mitgliederkartei bleibe – was ja vielleicht doch noch mal von Vorteil sein könne.

Oder man verabschiedet sich mit gut 60 Jahren, wenn man eine Abfindung erhält oder anders zu Geld kommt, das man nicht kirchlich versteuern möchte. Es gebe da so etwas wie eine zweite Welle zum Renteneintritt, sagt Fröhlich. Die erste ist mit 21 bis 30 Jahren, „wenn man seine ersten Gehaltsabrechnungen bekommt oder ein Haus bauen möchte“.

Der geplante Austritt

Dieses Denken habe sich in den vergangenen fünf Jahren verschärft, hat Fröhlich beobachtet. Mittlerweile würden sogar Konfirmanden schon selbstverständlich von ihrem späteren Austritt sprechen und zugeben, dass sie die Feier vor allem wegen der Geschenke mitnehmen. „Dabei tut mir jeder, der austritt, weh“, sagt Fröhlich. Bartke und er haben es mit persönlichen Briefen versucht. „Aber es bringt alles wenig bis nichts“, sagt Fröhlich ratlos.

Überhaupt: „Die Kirche war noch nie so variantenreich und vielfältig wie heute“, sagt der Seelsorger der historischen Kernstadt-Gemeinde. Overlach erinnert daran, wie beweglich sich die Geistlichen während des Corona-Lockdowns gezeigt haben. „Kirche geht jetzt auch gut zwischendurch“, verweist er auf eine Vielzahl von unkomplizierten Videomodellen.

Der Geist der Kirche ist an vielen Ecken sichtbar. Der Nachbarschaftsladen, die Flüchtlingsarbeit und die Fahrradwerkstatt, die neue Projektstelle Glaube durch Partizipation von St.-Andreas-Diakonin Janette Zimmermann, viele Angebote für Familien, für Kinder und Schüler im gesamten Stadtgebiet und dazu die Beratungsleistungen der Diakonie. All das funktioniert aber nur, wenn der finanzielle Unterbau bleibt. Und der bröckelt mit jedem Mitglied, das die Plattform verlässt.

Kleine, aber stabile Basis?

Eine geringere Mitgliederanzahl müsse nicht nur schlecht sein, hält Matthias Brust, Gemeinschaftspastor der Landeskirchlichen Gemeinschaft (Bezirk Deister-Leine) dagegen. Eine kleine Einheit sorge für eine stabilere Basis. Tatsächlich steigt die Zahl der Ehrenamtlichen. Die Verbundenheit derjenigen, die bleiben, wächst – ein Phänomen, das seit wenigen Jahren sowohl in evangelischen als auch katholischen Gemeinden beobachtet wird. Auch die Zahl der Gottesdienstbesucher habe an Ostern und Pfingsten abgenommen, sei aber im Jahresmittel gleich geblieben. Fröhlich: „Die Bänke sind nicht leer.“

„Die Kirche wird nicht untergehen“, ist Bartke überzeugt. Die Glaubensgemeinschaft sei ein Garant für Tradition, für Rituale, feste Strukturen und Zyklen, für Symbole. Auch Fröhlich sieht keine tiefschwarzen Wolken aufziehen: „Die Kraft, die die Kirche hat, ist nach wie vor da und lässt sich zeigen.“ Es brauche nur wieder mehr Menschen, die hinsehen.

Von Marita Scheffler