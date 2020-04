Springer Frisöre bereiten sich auf Kundenansturm vor

Springe

„Die Kundennachfrage ist riesig, wir machen eine Sechstagewoche“, sagt Heike Weiberg vom Friseurteam Heike. Die Inhaberin sei bereits von sehr vielen Kunden angesprochen worden, ob sie ihnen nicht die Haare schneiden könne. Konnte sie natürlich nicht, Ausnahmen von der Regel gibt es nicht. Mittlerweile brauchen ziemlich viele Springer einen Haarschnitt. Deshalb die Entscheidung für die Sechstagewoche. Die gibt es auch bei Friseurmeister Martin Benedek. „Der gesamte Mai ist schon ausgebucht, die Nachfrage ist riesig“, sagt er. Neukunden nehme er deshalb in der Regel gar nicht an, Stammkunden werden bevorzugt. Um die Nachfrage dennoch bewältigen zu können, werden er und sein Team auch montags arbeiten und sonnabends länger öffnen. „Selbst das reicht ja nicht“, sagt der Friseurmeister.

An der Preisschraube will Benedek allerdings nicht drehen. Bei ihm gelten die gleichen Preise wie vor der Zwangspause, betont er.

Immerhin machen es die mit der Öffnung verbundenen Auflagen den Frisören nicht unbedingt leicht. „Es gilt eine Abstandspflicht von 1,50 Metern zum nächsten Kunden“, weiß Nihat Cindo, Inhaber des Hairstore Springe. Er hat mit einer „unendlichen Anrufflut“ zu kämpfen, seit feststeht, dass Frisöre Anfang Mai wieder öffnen dürfen. Die erste Woche sei bereits komplett ausgebucht, sagt er. Logistisch ist der Neustart nicht nur deshalb ein Problem, weil die Nachfrage riesig ist.

Weniger Frisörplätze

In vielen Salons ist der Abstand zwischen den Sitzplätzen geringer als 1,50 Meter – heißt: Die Zahl der Kunden, die gleichzeitig im Salon sitzen können, muss reduziert werden. „Wir werden die Warteecke schließen“, schildert Cindo ein weiteres sich aus den Vorschriften ergebendes Problem. „Wir werden auch nur zu zweit im Salon arbeiten. Sonst arbeiten wir zu dritt“, sagt Weiberg. Und: Nur zwei Kunden können in ihrem Salon gleichzeitig einen neuen Schnitt bekommen. Bei Weiberg ist durch all die Auflagen, auch was die Friseure selbst angeht, ein geringer Preisaufschlag zu erwarten. „Ich kann ja nun nicht so viele Kunden bedienen“, sagt sie. Und räumt ein, dass der Ausfall „richtig weh“ getan habe.

Immerhin: Der Abstand zwischen Frisör und Kunde kann – naturgemäß – nicht auf 1,50 Meter Abstand reduziert werden. Deshalb gilt im Friseurstudio Mundschutz, vorab ist Händewachsen angesagt und Trockenhaarschnitte sind tabu, vorher müssen die Haare immer gewaschen werden – im Salon.

Haarschnitte dauern länger

„Die Regeln ziehen alles in die Länge“, meint Cindo. „Deshalb wird es vermutlich bei allen Frisören eine Preiserhöhung geben“, glaubt er. „Irgendwie müssen wir ja unsere Kosten abbilden“, sagt er. Immerhin dauere jeder Haarschnitt durch die Regeln, die der Landesinnungsverband des Friseurhandwerks formuliert hat, deutlich länger, in der Regel 20 Minuten, schätzt Cindo. Und auch die Einmalhandschuhe sowie Mundschutze kosteten Geld.

Für den Inhaber des Hairstore zeigt die große Nachfrage nach dem Shutdown aber auch, wie wichtig den Springern eine gute Frisur ist. „Die Leute halten das einfach nicht mehr aus, dass sie nicht zum Frisör können“, glaubt er. „Der Besuch des Frisörs gehört zum Leben dazu. Ich muss mir auch dringend die Haare schneiden lassen“, sagt er und lacht.

Ab dem 4. Mai gibt es nicht nur die Erlaubnis dafür. Sondern auch die Regeln, die vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen sollen.

Von Ralf T. Mischer