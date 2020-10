Springe/Eldagsen

„Das Leben ist eine Baustelle“, so heißt ein deutscher Film aus dem Jahr 1997. Eine Baustelle soll aber auch Springe in den kommenden Jahren bleiben: Denn die Stadt will laut Haushaltsentwurf für das kommenden Jahr von 2019 bis 2024 mehr als 100 Millionen Euro investieren. Wir erklären, was die größten Projekte sind.

Integrierte Gesamtschule (Gesamtkosten 18,8 Millionen Euro): Der Neu- und Umbau des Schulzentrums Nord in Springe läuft inzwischen – zu sehen unter anderem am Bauzaun und am riesigen Bauschild entlang der Adolf-Reichwein-Straße. Hier sollen neue Räume und eine Mensa entstehen, um das Gebäude für den IGS-Betrieb fit zu machen.

Feuerwehrhäuser (5,7 Millionen Euro): Schon länger hoffen die Kameraden in Eldagsen auf ein neues Feuerwehrhaus, das hinter Grundschule und Kita entstehen soll. Nun hat die Stadt einen Großteil der Kosten für das Jahr 2021 eingeplant. Wie weit die Umsetzung dann tatsächlich kommt, ist unklar. Auch die Planungen für die Gerätehäuser in Altenhagen und Al­ferde sollen weiterlaufen.

Grundschule Bennigsen (17,6 Millionen Euro): Die Schule wird rund um das historische Gebäude quasi auf links gekrempelt. Bisher ist das Projekt laut Stadt im Zeitplan; aktueller Plan: die Fertigstellung zum Start des Schuljahrs 2021/22.

Obdachlosenunterkunft Im Reite (2 Millionen Euro): Die in die Jahre gekommene städtische Einrichtung nahe dem Wertstoffhof, die seit einigen Jahren auch verstärkt Flüchtlinge beheimatet, soll aufwendig umgebaut und modernisiert werden. Das Geld ist für dieses und nächstes Jahr vorgesehen.

Betriebshof Stadt Springe (4 Millionen Euro): Der Betriebshof, von dem aus die Stadt ihren Straßen- und Winterdienst und viele andere handwerkliche und bauliche Tätigkeiten steuert, ist in die Jahre gekommen. Gelände und Gebäude an der Straße An der Haller entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben, etwa in Sachen Arbeitsschutz. Nun ist eine „Optimierung“ vorgesehen, heißt es im Haushalt.

Neu- und Umbau Rathaus und Burghof (20,8 Millionen Euro: Die Stadt will den Bürgerservice und die Bedingungen für die Mitarbeiter verbessern und eine neue, moderne Stadtmitte schaffen – alles bis 2024. Die Politik hat aber noch nicht endgültig grünes Licht gegeben.

Und sonst? Noch nicht eingerechnet ist der größte Posten – denn für das marode Otto-Hahn-Gymnasium gibt es noch keine genauen Zahlen. Bisherige Schätzungen gehen aber von mindestens 50 Millionen Euro aus – je nach Variante (Neubau oder Sanierung). Ebenfalls noch nicht in unserer Übersicht berücksichtigt: der Bau von Straßen, Geh- und Radwegen und anderen Tiefbauprojekten, der von 2019 bis 2024 mit weiteren gut 21,7 Millionen Euro geplant ist.

„Es besteht ein erheblicher Nachholbedarf bei der Erneuerung, Modernisierung, Anpassung und Kapazitätserweiterung der kommunalen Infrastruktur“, heißt es in den Anmerkungen der Stadtverwaltung.

