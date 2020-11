Springe

Mehr als fünf Monate nach dem Ende der Testphase soll die Politik in der Ratssitzung im Dezember den Kauf eines mobilen Blitzers beschließen. Die Stadt will im kommenden Jahr ein Gerät anschaffen und so dauerhaft in die Überwachung einsteigen.

Mehr Kosten als Einnahmen

Darauf zu spekulieren, die Stadtkasse zu füllen, dürfen Stadt und Politik wohl nicht – das zumindest ergibt die Auswertung des Pilotprojekts: Von Februar bis Juli dieses Jahres hatte die Stadt einen mobilen Blitzer angemietet. Kosten inklusive Miete, Schulung, Benzin und Personal: gut 14 000 Euro im Monat. Dem gegenüber standen – abzüglich der Gebühren, die die Stadt für die Bearbeitung der Fälle an die Region zahlt – jeweils 5280 Euro Einnahmen.

Stadt will Geschwindigkeitskontrolle selbst in der Hand haben

Bei einer Anschaffung des Geräts, so hat die Stadt errechnet, könnten die monatlichen Kosten langfristig auf gut 8300 Euro gedrückt werden. Gleichzeitig hofft man im Rathaus, bei der Region bessere Konditionen auszuhandeln und so die Einnahmen zu steigern. Unter dem Strich bleibt aber der Versuch, zumindest eine schwarze Null zu erreichen.

Bürgermeister Christian Springfeld hatte schon im Vorfeld betont, es gehe nicht darum, reich zu werden, sondern selbst die Geschwindigkeitskontrolle in der Hand zu haben. Die Messpunkte seien ohnehin nicht willkürlich gewählt, sondern jeweils an Richtlinien des Landes orientiert und mit der Polizei abgesprochen.

An fünf Stellen gemessen

Während der Testphase konnte die Stadt aus 28 genehmigten Messpunkten wählen. Sie nutzte insgesamt fünf – und zwar an der Kreisstraße in Höhe des Völksener Bahnhofs, an den Ortsdurchfahrten in Eldagsen, Bennigsen und Gestorf sowie an der Bundesstraße 217 zwischen Springe-Osttangente und Abzweig Alvesrode. Ergebnis: Bei 372 799 von Februar bis Juli kontrollierten Fahrzeugen wurden 4606 Verstöße festgestellt. Macht eine vergleichsweise niedrige sogenannte Beanstandungsquote von 1,24 Prozent. Insgesamt war der Blitzer an 118 Tagen im Einsatz. Bemerkenswert: Nur vier dieser Tage stand er am Völksener Bahnhof – trotzdem wurden dort 958 Verstöße gemessen. Zum Vergleich: In Bennigsen waren es an 47 Tagen 770 Verstöße. Insgesamt nahm die Stadt über Verwarn- und Bußgelder 31 686 Euro ein. 348 Verfahren wurden eingestellt; ganz 737 sind entweder noch offen oder nicht zu ahnden, weil etwa die Fotos nicht verwertbar sind.

Erstmals spricht die Politik am Mittwoch, 18. November (18 Uhr, Schulzentrum Süd) im Verkehrsausschuss über die Anschaffung. Die endgültige Entscheidung treffen dann der Verwaltungsausschuss und der Rat am 3. beziehungsweise 10. Dezember.

