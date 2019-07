Springe

Springe will sich an einem Investitionsprogramm beteiligen, das das Ziel verfolgt, mehr Gewerbeflächen zu schaffen. Nach Auskunft der Region, die das Programm anbietet, soll es bereits erste Gespräche gegeben haben – ein Förderantrag der Stadt liege aber noch nicht vor.

Allerdings entsprechen die Springer Flächen nicht den Förderrichtlinien der Region, sagt Bauchef Jörg Klostermann. „Für eine nachhaltige Entwicklung von Gewerbeflächen ist es erforderlich, dass die Stadt Springe im Rahmen eines Entwicklungskonzeptes Flächen identifiziert, die erforderlichen Baurechte schafft und die Erschließung herstellt“, betont Klostermann.

Gewerbeflächenumsatz liegt über dem der Nachbarkommunen

Laut einer aktuellen Statistik der Region lag der Gewerbeflächenumsatz in Springe 2018 bei 2,2 Hektar – und damit deutlich über den Nachbarkommunen Wennigsen, Ronnenberg oder Hemmingen. Besonders gefragt waren in Springe sehr günstige Flächen.

Bebauungsplan fehlt noch

Allerdings ist anhand der Statistik auch ein ganz anderes Problem erkennbar: Unternehmen, die sofort mit ihrem Gewerbe nach Springe kommen wollen, müssen Geduld mitbringen. Denn es gibt in der Stadt keine Flächen, die sofort vermarktet werden können. Für die 18,8 Hektar großen verfügbaren Flächen müsste erst noch ein Bebauungsplan erstellt werden; sie wären demnach erst später verfügbar.

Konkret geht es um das Gebiet nördlich der Rathenaustraße. Die Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) hatte zuletzt etwa Flächen an die Stadtwerke Springe am Biermannskamp veräußert.

Brachliegende Fläche könnte genutzt werden

Anders als in vielen anderen Regionskommunen gibt es dafür eine 0,8 Hektar große Fläche, die zwar brachliegt, theoretisch aber wieder genutzt werden könnte. Dabei geht es um die leer stehenden Altbauten im Bereich Zum Lausebrink/Philipp-Reis-Straße, wo das ehemalige Fernmeldeamt war. Seit mehr als fünf Jahren stehen die Gebäude leer.

Flächennutzungsplan für 40 Hektar steht

Für 40 Hektar gibt es bereits einen Flächennutzungsplan. Insgesamt bietet die Stadt also fast 59 Hektar große Flächen an – und steht damit im Vergleich zu anderen Kommunen noch gut da. In Springe hat das Angebot von 2018 bis 2019 gering abgenommen. Rund acht Hektar konnte die Stadt in diesem Zeitraum an einen Betrieb verkaufen. In der Kernstadt werden etwa 45 Hektar große Gewerbeflächen angeboten, 34,6 Hektar sind es allein an der Osttangente.

8,5 Hektar große Flächen stehen in Eldagsen bereit, in Bennigsen sind es 3,9 und in Völksen 1,8. „Alle Flächen wurden von der Wirtschaftsförderung bewertet“, so Klostermann. Die wenigen stadteigenen Flächen seien reserviert. „Weitere Erschließungsmaßnahmen sind daher zeitnah erforderlich.“ Darüber soll mit der Politik im Herbst gesprochen werden.

Von Saskia Helmbrecht