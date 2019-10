Regionsumlage: Springe will Widerspruch einlegen

Springe/Hannover

Zur grundsätzlichen Einigung trage das nicht bei, räumt Springfeld ein: „Aber wir sehen uns in die Ecke gedrängt.“

Der Streit war vor einigen Wochen offen ausgebrochen. Es geht um die Regionsumlage – eine Abgabe, die alle Kommunen an die Region zahlen und die daraus einen Großteil ihrer Einnahmen bezieht. Die Städte und Gemeinden wollen nun an den Planungen stärker beteiligt werden. Außerdem lehnen sie ab, dass parallel zu ihren eigenen steigenden Steuereinnahmen auch die Region immer mehr abschöpft: Regionspräsident Hauke Jagau solle offenlegen, wofür er das Geld benötige. Der verweist wiederum auf diverse Rabatte und Angebote, die man den Kommunen gemacht habe.

Für den Haushalt 2020 will er jetzt die Regionspolitik in die Pflicht nehmen: Sie soll am Ende entscheiden, ob die Kommunen den von ihm vorgeschlagenen Maximalbetrag zahlen sollen oder ob es doch noch eine Senkung gibt. Mit der Politik sei man daher auch weiter im Gespräch, sagt Springfeld: Gerade erst besuchte eine Delegation der Bürgermeister die CDU-Fraktion. Dort, so Springfeld, sei noch mal klar geworden, wie weit die Positionen von Region und Rathauschefs teils auseinanderliegen.

CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek lobte im Nachhinein das „sachliche und konstruktive“ Gespräch. Und betonte, Ziel sei „die aktuellen Unstimmigkeiten zur Regionsumlage ohne gerichtliches Agieren zu klären und ein Modell zu entwickeln, das langfristig trägt und beide Seiten zufriedenstimmt“. Ob das gelingt, bleibt offen: Nicht zuletzt der angekündigte Widerspruch aus Springe könnte irgendwann auch die Justiz beschäftigen.

Man wolle den Kommunen „möglichst große Handlungsspielräume überlassen, damit vor Ort über die Entwicklung entschieden werden kann“, sagt Schlossarek und verweist auf die Umlagenrabatte der vergangenen Jahre. Man erwarte, dass sich beide Seiten „auf ein rechtmäßiges und praktikables Anhörungsverfahren“ einigen. Gleichzeitig müssten die Kommunen finanziell „spürbar entlastet“ werden.

Von Christian Zett