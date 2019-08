Springe

Mit Donna Clara gibt es bereits einen möglichen Träger. Donna Clara ist bislang in Laatzen vertreten. In der Region Hannover gibt es derzeit mehrere Beratungsstellen, die Frauen in Krisensituationen unterstützen. Wer im Südwesten der Region wohnt, muss allerdings momentan bis nach Ronnenberg fahren, um Hilfe zu erhalten: die Kommunen Barsinghausen, Gehrden, Wennigsen und Springe sind in dieser Hinsicht noch weiße Flecken auf der Landkarte.

Rödiger hält eine Anlaufstelle in der Kernstadt für dringend notwendig. Die Zahlen der Polizei würden da eine klare Sprache sprechen: „Im vergangenen Jahr wurden 52 Ermittlungsverfahren wegen häuslicher Gewalt in Springe aufgenommen; von einer weitaus höheren Dunkelziffer ist auszugehen.“ Die Anzeigen seien in den vergangenen fünf Jahren stark gestiegen, die Opfer seien mehrheitlich weiblich.

Untermauert wird das von der Region: Im Dezember 2017 traf die Politik eine Grundsatzentscheidung zur Neuausrichtung der Förderlandschaft zur flächendeckenden Versorgung mit Frauenberatungsstellen. Die Kommunen erhalten Zuschüsse, um eigene Angebote vorhalten zu können. Auf den Südwesten der Region entfallen knapp 75.000 Euro, exakt 23.601 sind es für Springe. Mit einem Eigenanteil in der gleichen Höhe sei es möglich, ein eigenes Büro zu finanzieren, heißt es in der Vorlage, über die die Politik am 28. August im Sozialausschuss sprechen wird.

Geeignete Räume müssen noch gefunden werden. Außer dem Büro soll es einen geschützten Beratungsraum und einen Gruppenraum geben. Die Gespräche kosten nichts. Sie sollen ohne viel Wartezeit angeboten werden und auf Wunsch anonym möglich sein. Auch Projekte in Schulen und Kindergärten sind geplant, um möglichst viele Frauen und Mädchen zu erreichen. Die Verwaltung bittet die Politik, das Geld für das neue Angebot bereitzustellen, um schnell in die weiteren Verhandlungen einsteigen zu können.

