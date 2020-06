Springe hat Blitzer ohne TÜV-Plakette

Springer

Heiner Garbe wundert sich: Mehrfach ist der Bennigser an dem von der Stadt angemieteten Blitzgerät vorbeigefahren. Dabei ist ihm aufgefallen, dass auf dem Kennzeichen, das vorn am Gerät befestigt ist, weder ein TÜV-Zeichen noch ein amtliches Zulassungszeichen befestigt ist. „Ich finde das sehr merkwürdig“, sagt der Bennigser – immerhin müssten doch auch für die Kommune Regeln gelten, die sonst für alle gelten?

Natürlich, stellt die Stadt klar. Ordnungsamtschef Karsten Kohlmeyer sagt, dass der Blitzeranhänger natürlich über eine Zulassung verfüge. Aber: im Standbetrieb – also wenn der Blitzer, wie der Name sagt, an der Straße steht – müsse man mit Vandalismus rechnen. Etwa damit, dass die Plaketten auf dem Nummernschild einfach abgeknibbelt würden. Die Herstellerfirma Vitronic habe deshalb vorgesehen, dass sich zwei Kennzeichen am Gerät befänden – sobald das Blitzgerät aufgestellt und nicht mehr bewegt werde, komme die Dublette, also eine Kopie des tatsächlich zugelassenen Kennzeichens zur Anwendung. Das Kennzeichen zu wechseln „gehört zur Aufstellroutine“, sagt der Ordnungsamtschef. Das Unternehmen Vitronic aus Wiesbaden vermietet den Hänger an die Stadt, deshalb hat der Blitzer auch kein „H“-Kennzeichen.

Vandalismus am Blitzer

Zuletzt war es zu Vandalismus am Blitzer gekommen, der an der B 217 abgestellt war: Unbekannte hatten das autonome Tempomessgerät mit Farbe besprüht, eine Kamera wurde auf diese Weise blind. Mitarbeiter mussten das Gerät säubern, damit es wieder eingesetzt werden konnte.

Stellt der Blitzer ein Risiko dar?

Garbe hatte auch weitere Kritik an dem Gerät geäußert: Unter anderem darüber, dass der „Enforcement Trailer“, so heißt der Blitzer in der Firmensprache des Wiesbadener Herstellers offiziell, „ständig im öffentlichen Verkehrsraum“ stehe und ein Risiko darstelle.

Auch da stellt die Stadt klar, dass geprüft werde, wo der Blitzer stehen dürfe und wo nicht: „Wenn wir einen Blitzer aufstellen, dann dort, wo wir davon ausgehen können, dass keine Gefahr vom Blitzer aufgeht.“

Den dritten Punkt, den Garbe gegen die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ins Feld führt, nämlich, dass die Fotos des Gerätes oft rechtlich anfechtbar seien, sieht die Stadt so nicht. Einerseits sei man überzeugt, dass die Region auf technische Lücken hingewiesen hätte – jene wertet die Blitzerfotos aus Springe aus und wickelt Bußgelder und Co. auch ab. Von deren Seite habe es noch keine Hinweise auf Probleme gegeben, sagt der Ordnungsamtschef.

Geräte werden jährlich überprüft

Das bestätigt auf Nachfrage Regionssprecherin Tanja Schulz. „Grundsätzlich müssen alle eingesetzten Geschwindigkeitsmessgeräte durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt geprüft und genehmigt sein.“ Auch überprüfe das Eichamt einmal jährlich die Geräte.

Gemietet ist der Blitzer übrigens bis Mitte Juli – dann geht er erst mal wieder an die Herstellerfirma zurück. Fortsetzung: noch offen.

