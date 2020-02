Ist Parkchaos programmiert?

Springe

Als Autofahrer in Springe muss man schon seit gut zwei Jahren viel Geduld mitbringen. In der kommenden Woche starten die nächsten Fernwärmearbeiten – dann wird sich vor allem die Parksituation noch einmal deutlich verschlechtern. Die Burgstraße wird dann bis vor der Kreuzung Niederntor/Markt gesperrt. Und auch die Kreuzung Jägerallee/Kalkwerk samt Bahnübergang ist dann fast komplett dicht.

In der Echternstraße, Rosenstraße, Friedrichstraße und Hinter der Burg gelten ab Montag Parkverbote – denn hier verlaufen auch für die Busse die ausgewiesenen Umleitungen. Ohne Halteverbote wäre die Fahrbahn dafür aber an allen diesen Stellen zu eng. Beispiel Hinter der Burg: Wegen der Sperrung der benachbarten Schulstraße ist die Parksituation in dem Bereich ohnehin angespannt. Auch während der jüngsten Ortsratssitzung häuften sich die Beschwerden. Neben den Anwohnern suchen dort auch BBS-Schüler regelmäßig nach freien Plätzen.

Parkflächen für Anwohner freihalten

Das ist auch Projektleiter Thomas Ogsoka von den Stadtwerken bekannt, der gemeinsam mit der Baufirma versucht, trotz Vollsperrung noch einige Parkflächen – vor allem für Anwohner – frei zu halten. Wenn es der Bauablauf zulasse, sollen Anwohner ihre Grundstücke außerdem noch erreichen können, so Ogsoka.

Die Arbeiten in der Burgstraße und an der Fünfhausenstraße sollen in mehreren Abschnitten bis Ende des Jahres laufen. Für Verwirrung sorgten diese Woche kurzzeitig aufgestellte Parkverbotsschilder an der Bahnhofstraße. Dabei handele es sich aber um einen Fehler, so die Stadt. Voraussichtlich Mitte nächster Woche sollen der Bahnübergang und die Kreuzung Jägerallee/Kalkwerk/Industriestraße gesperrt werden, kündigt Ogsoka an. Das geht aber nur, wenn bis dahin die Indus­triestraße wieder offen ist – die Bauarbeiten hatten sich dort in den vergangenen Tagen wegen des Wetters verzögert. Denn ursprünglich war geplant, dass der Kreuzungsbereich schon seit Montag dicht sein sollte. Wegen des vielen Regens habe die Baufirma aber nicht rechtzeitig mit der Asphaltierung der Industrie- und Rathenaustraße beginnen können, erklärt Ogsoka. Er hofft, dass gleichzeitig mit der Industriestraße auch die Rathenaustraße in der kommenden Woche wieder freigegeben werden kann.

Umleitungen über den öffentlichen Parkplatz

Wegen der Sperrungen im Bereich Jägerallee/Bahnübergang werden sich Autofahrer erneut auf Umleitungen einstellen müssen. Auf die Jägerallee kommt man nur von der Industriestraße – und zwar über den öffentlichen Parkplatz, den man in dieser Zeit ebenfalls nicht benutzen kann.

Wer in Richtung Kalkwerk will, muss über die Leipziger Straße fahren. Es wird Einbahnstraßenregelungen geben. Die frohe Botschaft: Wer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, muss sich laut Stadtwerken nicht auf Behinderungen einstellen. Ogsoka rechnet damit, dass die Fernwärmebauarbeiten in dem Bereich acht Wochen dauern werden – und länger, wenn die Stadt ebenfalls dort tätig wird. Fest steht in jedem Fall, dass sowohl die Kreuzung als auch der Bahnübergang dichtgemacht werden.

Von Saskia Helmbrecht