Wilde Bescherung im Wald

ALVESRODE/SPRINGE.

Gute Nachrichten für Reh, Hirsch, Wildschwein und Co.: Ihr Mittagstisch ist zum Fest reichlich gedeckt, weiß Forstamtsleiter Christian Boele-Keimer. Denn in diesem Jahr seien etliche Bucheckern und Eicheln ausgebildet worden, an denen sich die Wildtiere laben können. „Auch Brombeeren und Himbeeren sowie das Gras bieten zahlreiche Nahrungsmöglichkeiten für die Tiere", sagt der Forstamtschef. Zufütterungen seien deshalb in diesem Jahr nicht nötig – es sei denn, es falle noch Schnee, der festfriere. Dann nämlich könnten viele Waldbewohner nicht mehr von dem reichlich gedeckten Tisch profitieren.

In den Morgen- und Abendstunden lassen sich die Tiere beobachten

Aus Sicht des Försters bedeutet das große Nahrungsangebot aber auch, dass er und seine Kollegen aktives Wildtiermanagement betreiben müssen - also gegebenenfalls im kommenden Jahr mehr Tiere schießen müssen. Denn: Ist das Nahrungsangebot groß, vermehren sich Wildschweine und Rehe stärker. Da es im Deister keine großen Raubtiere gibt, die das Wild bedrohen, greifen die Forstleute regulierend ein. Eine Besonderheit bietet sich in diesen Tagen übrigens für Weihnachtswanderer im Mauerpark: Vor kurzer Zeit wurden dort nämlich zwei weiße Damwild-Kälber geboren, die verhältnismäßig selten sind. Die Jungtiere bieten Wanderern und Spaziergängern einen ungewöhnlichen Anblick. Sie sind in der Regel jedoch recht scheu und verstecken sich gern im Unterholz. Chancen auf eine Sichtung gibt es nach Angaben von Boele-Keimer besonders in den Morgen- und Abendstunden.

Die Kälte macht den Tieren nicht viel aus

Wer dafür keine Zeit hat, kann einmal im Wisentgehege vorbei schauen – vier Kilometer Luftlinie vom Jagdschloss entfernt. Für die Bewohner des Tierparks ändert sich in der Winterzeit wenig, sagt Thomas Hennig, Leiter des Wisentgeheges. "Es sind keine tropischen Tiere, die Wärme brauchen", stellt er klar. Für die Pflanzenfresser gibt es anstatt frischen Grases Heu. Die Tränken sind allesamt mit einer Rohrbegleitheizung ausgestattet, die bei Temperaturen unter drei Grad Celsius aktiviert wird und verhindert, dass das Trinkwasser zufriert. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Thermostate funktionieren. Um das zu gewährleisten, müssen die technischen Geräte in der Winterzeit verstärkt überprüft werden.

Die Winterzeit lässt die biologische Uhr anders ticken

Bei niedrigen Außentemperaturen muss zudem die Rutschgefahr auf Wegen und Treppen verhindert werden. Doch wenn es kälter wird, tickt im Wisentgehege auch die biologische Uhr einiger Tiere anders: Marderhunde, Waschbären und Braunbären halten dann Winterruhe, erklärt Hennig. Dabei senken sie ihre Körpertemperatur und ziehen sich in ihre Schutzhütten zurück, wo sie sich gegenseitig warm halten. Anders machen es die Waschbären: Sie legen sich lieber in Baumkronen, wo sie ungestört sind.

Von Juliet Ackermann und Ralf T. Mischer