Den Adventsstress abschütteln

Besinnlich war diese Veranstaltung ganz sicher nicht, für viele Besucher aber eine willkommene Gelegenheit, beim Tanzen den Adventsstress abzuschütteln und mit Freunden etwas zu trinken. Am Sonnabend tanzten Springer sowie Gäste aus Pattensen und Elze im Kulturheim zum Hits von DJ "Olde" aus Mannheim. Mit der "Xmas-Party" schließt Organisator Niklas Voigt seine dreiteilige 2019er Partyreihe ab.

Trotz positiver Resonanz – Zukunft ungewiss

Trotz positiver Resonanz wisse er nicht, ob und in welcher Form die Events im nächsten Jahr stattfinden, sagte er. Vermutlich werde das Oktoberfest aus dem Veranstaltungskalender gestrichen, denn "das muss einfach in einem Festzelt stattfinden". Vorstellen könnte er sich stattdessen ein Open-Air-Event, für das er derzeit nach einem geeigneten Veranstaltungsort in Springe suche.

Von Stefanie Helmbrecht