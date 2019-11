Die Pläne für die geplante Neubausiedlung in Lüdersen sind bei ihrer Vorstellung bei Politikern und Bürgern auf Vorbehalte gestoßen. Der Ortsrat will den Plänen des Investors Manfred Dietzsch in der jetzigen Form nicht zustimmen. Die zweigeschossige Bebauung sieht 14 Reihenhäuser und 18 Wohnungen vor. Bauchef Jörg Klostermann will jetzt darüber mit der Verwaltung erneut beraten, bevor ein konkreter Bebauungsplan erstellt wird.