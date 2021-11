Springe

Am Mittwochmorgen ist ein Transporter auf der Landstraße 216 zwischen Völksen und Gestorf in den Gegenverkehr geraten. Zwei Personen erlitten Verletzungen. Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt, befuhr ein 22-Jähriger gegen 6.55 Uhr mit seinem Opel Transporter die K 216 von Völksen aus kommend in Richtung Gestorf. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Transporter in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes-Lkw eines 27-Jährigen.

Transporter prallt gegen Baum

„Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Transporter zurück auf die rechte Spur und prallte rechts neben der Fahrbahn gegen einen Baum“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover. Durch den Unfall erlitt der 22-Jährige schwere Verletzungen. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Männer kamen für eine weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus.

Die K216 war für die Unfallaufnahme etwa viereinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 32.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05 11) 1091888 zu melden.

