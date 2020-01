Straßenbeiträge: Parteien und Bürger treffen sich zum „Beitragsgipfel“

Springe

Die ersten geplanten Gespräche zwischen den Bürgerinitiativen gegen Straßenausbaubeiträge und den Ratsmehrheitsfraktionen von SPD und CDU sollen in der kommenden Woche stattfinden. Für die Springer Gruppe kündigt Klaus-Dieter Nold an, unter zwei Voraussetzungen an weiteren Treffen festhalten zu wollen: „Wir wollen ergebnisoffen sprechen – und wir brauchen ein Moratorium.“

Erhebung der Beiträge soll zunächst auf Eis gelegt werden

Soll heißen: Zum einen soll bei den nicht öffentlichen Gesprächen ausdrücklich auch die Möglichkeit der Beitragsabschaffung auf dem Tisch sein. Zum anderen will die Initiative erreichen, dass bis zum Abschluss der Treffen die für die ersten Wochen des Jahres geplante erste Erhebung der wiederkehrenden Beiträge erst einmal auf Eis gelegt wird.

Aktive wollen auch Eldagser mit ins Boot holen

Unterdessen wollen die Aktiven ihre Fühler auch nach Eldagsen ausstrecken: Dort ist für Donnerstag, 16. Januar, um 18 Uhr in der Grundschule eine weitere öffentliche Veranstaltung geplant. Teilnehmen sollen laut Nold auch Bürgermeister Christian Springfeld (ein ausgewiesener Gegner der wiederkehrenden Beiträge) und Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf.

Zwar sind Eldagsen und die umliegenden Orte in den kommenden Jahren nur am Rande von den wiederkehrenden Beiträgen betroffen (sie zahlen die neue Straßenbeleuchtung mit). Trotzdem wolle man die Bürger hier ins Boot holen, sagt Nold: „Es geht darum, dass wir alle eine Stadt sind und damit in einem Boot sitzen – auch wenn wir gerade mal mehr, mal weniger betroffen sind.“ Dazu komme die laufende Stadtsanierung in Eldagsen: „Es geht darum, wie die sich auswirkt.“

Zum ersten 2020er-Treffen der Springer Initiative kamen laut Nold am Dienstag gut 60 Teilnehmer: „Es waren auch etliche neue Gesichter dabei.“ Die Gruppe trifft sich immer dienstags von 17 bis 19 Uhr in der Alten Herberge, um das weitere Vorgehen zu besprechen und Fragen zu klären.

Von Christian Zett