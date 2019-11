Auf dem Spielplatz an der Niorter Straße kann bald wieder getobt werden

Springe

Die Stadt hat den Spielplatz an der Niorter Straße saniert: Bis auf eines wurden alle Spielgeräte ausgetauscht. Die Arbeiten haben Stadtmitarbeiter und Fachleute einer Spielgerätefirma übernommen. Jedes Jahr nimmt sich die Verwaltung planmäßig zwei Spielplätze vor, die dann grundsaniert und auf den neuesten Stand gebracht werden.

Zuletzt war unter anderem der populäre Piratenspielplatz direkt um die Ecke an der Adolf-Reichwein-Straße an der Reihe. Der Spielplatz-Topf für diese Zwecke ist etwa 130.000 Euro groß. An der Niorter Straße fehlen nur noch wenige Restarbeiten, wie Fachdienstleiter Gerd Gennat mitteilt: Dann werden die Bauzäune entfernt und es kann wieder losgehen.

Lesen Sie auch:

Von Christian Zett