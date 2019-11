Restaurant Euphrat schließt nach 20 Jahren

Springe

Wenn Sinan Ayhan über sein Restaurant Euphrat redet, ist da dieses Blitzen in seinen Augen: Es ist noch immer Liebe. Dass er sein Restaurant am 30. November das letzte Mal schließen wird, ist für den Vollblutgastronomen eine Zäsur: „Der Tag wird nicht einfach“, sagt der 49-Jährige. Eine Alternative dazu habe es aber nicht gegeben. Einen Nachfolger im Restaurant gibt es aber schon.

„Das Restaurant war für uns unser zweites Wohnzimmer“, sagt Ayhan, „an den Tischen haben meine Kinder schon für das Abitur gelernt“. Am 15. Juni 1999 machte das Restaurant erstmals auf. Seitdem sind 7448 Tage vergangen. Meist waren es lange Tage, weil ein Gastro-Job nicht nebenbei erledigt werden kann. "Oft sind 24 Stunden am Tag zu kurz.“ Deshalb wollte der Restaurant-Chef kürzertreten, sein Bruder Sabri wollte übernehmen – „er hat aber gemerkt, dass das allein nicht geht“.

Sabri Ayhan (von links), Bael Qasim und Sinan Ayhan stellen ihre Pläne vor. Quelle: Mischer

Deshalb nun also der Beschluss, das Restaurant zu verpachten. Und zwar an einen Betreiber, der der Familie nahe steht. Bael Qasim betreibt in Bad Münder das Waldschlösschen, der 29-Jährige ist also ein erfahrener Gastronom und hat für Springe bereits ein Konzept.

Das wird der Nachfolger für das Euphrat

Den bisherigen Namen, Euphrat, wird es so aber nicht mehr geben. Im Sommer 2017 hatte Ayhan zwar in einen Rechtsstreit gegen die Zahlung einer Lizenzgebühr gegen einen Freiburger erkämpft, dass er den von ihm als Wortmarke eingetragene Namen „ Euphrat“ weiterhin verwenden darf.

Das Recht gilt aber nur für ihn und Familienangehörige. Also muss ein neuer Namen her - und mit ihm setzt Qasim auf ein komplett neues Konzept: Keine orientalischen Spezialitäten, keine Döner, kein Schnellbedienungsbereich. Mit dem Namen des Restaurants erschließt sich auch der Grundgedanke: „ Bella Italia Springe“, soll der neue Gastrobetrieb heißen. „Wir möchten Fisch, Steak, italienische Spezialitäten aber auch saisonale Gerichte anbieten“, erläutert Qasim die Idee. „Er ist ein talentierter Gastronom“, lobt Sinan Ayhan. Geplant ist, dass das neue Restaurant im Januar 2020 eröffnen wird.

Bis dahin dürften es schwere Tage werden für Sinan Ayhan. „Diese 20 Jahre waren ein Stück meines Lebens“, sagt er. Er wolle sich nun anderen Projekten zuwenden, stellt aber klar: „Ich bleibe in Springe und bleibe ein Teil der Stadt.“ Dank richtet er dabei ausdrücklich an die Gäste und Kunden des Euphrat: „Für 20 ,Jahre Vertrautheit und Freundschaft“, wie er es formuliert.

Von Ralf T. Mischer