Die Stromtrasse Südlink soll in Zukunft durch das Springer Stadtgebiet führen. Neben den Bauarbeiten kommen dann auch höhere Preise auf die Bürger zu – und die sind nicht gerecht. Das meint Ralph Lenkert, umweltpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag. In Bennigsen veranschaulichte der Politiker, was er von der Trasse hält.