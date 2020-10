Springe

Ist es eigentlich zu verantworten, in Corona-Zeiten ins Theater, Opernhaus oder zu Veranstaltungen auf Kleinkunstbühnen zu gehen? Durchaus, wenn man Gedränge an Ein- und Ausgängen vermeidet. Außerdem können kulturelle Angebote den Schleier der Tristesse beiseiteschieben und ein Lächeln auf die Lippen zaubern, wie jetzt auf der Kleinkunstbühne in Springe.

Matthias Brodowy war nicht das erste Mal zu Gast in Springe. Nun hatte er Detlef Wutschik mitgebracht. Der Puppenspieler hatte in seinem Koffer den Spontan-Entertainer Bert Engel und den Hamburger Werner Momsen dabei, zwei Kerle mit schrulligem Charakter, die den Kabarettisten Brodowy immer wieder herausforderten. Die gut 30 Zuschauer - normalerweise sind es mehr als doppelt so viele - sitzen meist zu zweit an Tischen. Die Distanz zur Bühne ist deutlich großzügiger als vor Corona.

Entertainer verwechselt das Publikum

Ohne Tusch will Entertainer Bert Engel (fast unsichtbar geführt von Detlef Wutschik), der nach eigenen Angaben bereits mit Johannes Heesters auftrat, gar nicht auf die Bühne kommen. Als er die Bretter betritt, begrüßt er das Hamelner Publikum und muss sich von Brodowy, der gewissermaßen als Volontär bei Engel das Entertainer-Handwerk lernt, korrigieren lassen, dass er sich in Springe befindet.

Immer wieder überfordert Engel mit seinen Ideen und Ankündigungen seinen Lehrling Brodowy aus Hannover. So offenbart er ihm, dass er auf der Bühne zaubern solle. Brodowy zaudert zunächst, versucht sich dann aber mit der Hand- und Mohrrüben-Guillotine vertraut zu machen, fordert auch schon einen Zuschauer auf, auf die Bühne zu kommen. Aber im letzten Augenblick betritt Werner Momsen die Bühne und wird überredet, seine Hand in die Öffnung der Guillotine zu stecken, die nach dem Lösen des Fallmessers auf den Bühnenboden fällt. Was noch so alles geschah? Nun, die entflohenen Schlangen tauchen wieder auf, zeigen sich als wenig gefährlich und zwei Ratten singen zweistimmig und machen Frank Sinatra Konkurrenz.

Brodowy, der kürzlich den Kabarett-Preis „Gaul von Niedersachsen“ erhielt und von sich immer wieder sagt, dass er der Spezialist für gehobenen Blödsinn sei, hat dafür wieder einen Beweis abgeliefert, das zeigten das Gelächter und der Applaus des Publikums. Und das Zusammenspiel mit Wutschik klappte kongenial. Trotz der verringerten Besucherzahl macht Veranstalter Lutz Rädecker weiter und hat die Termine für Springe bis zum September bereits geplant.

Von Horst Voigtmann