Viele junge Geflüchtete müssen nicht nur die deutsche Sprache erlernen, sondern auch Schreiben und Lesen. Schuld daran sind der Krieg in ihrer Heimat und die langjährige Flucht. Der Spracherwerb in der Sprachlernklasse und die Alphabetisierung stellen an der IGS nicht nur die Schüler, sondern auch Lehrer vor Herausforderungen.