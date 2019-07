Springe

Bis Ende des Jahres will die Feuerwehr in Springe digital funken. Die Geräte sind bereits da und die erste Schulung hat ebenfalls stattgefunden. „Bis jetzt hatten wir in Springe immer eine Insellösung“, sagt Stadtbrandmeister Herbert Tschöpe.

Denn zahlreiche Nachbarkommunen, unter anderem Bad Münder, hätten bere...