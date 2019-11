Kommt der Bahnhof Deisterpforte? Die Debatten gehen weiter

Springe

In Sachen Deisterpforte will der Springer SPD-Chef Brian Baatzsch sich und seine Regionsgenossen nicht auseinanderdividieren lassen: Er stört sich auch an Äußerungen von Bürgermeister Christian Springfeld ( FDP) und Ratsherrn Uwe Lampe (parteilos).

Dem Bahnhof selbst, so Baatzsch, stehe er grundsätzlich „positiv gegenüber“. Es sei aber verfrüht, schon jetzt in die eine oder andere Richtung Forderungen zu erheben – denn zu diesem frühen Zeitpunkt gebe es noch zu wenig Details rund um das Projekt. Dass Lampe im Rat bereits einen Beschluss erreichen wollte, das Projekt zu beerdigen, sei „daher zum jetzigen Zeitpunkt absolut falsch und deplatziert“, so Baatzsch.

Er setze nun darauf, dass der Verkehrsausschuss der Region am 3. Dezember grünes Licht für die Planungskosten gibt: „Daraufhin werden detaillierte Infos folgen und dann können wir alle zusammen gerne noch einmal darüber sprechen“. Damit sehe er sich auf einer Linie mit seinen Genossen: „Daher verstehe ich nicht, dass es Menschen gibt, die da einen Konflikt sehen wollen“, so Baatzsch in Richtung Springfeld und Lampe.

Von Christian Zett