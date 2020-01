Anpacker verzweifelt gesucht: In Völksen fehlen ehrenamtliche Helfer

Völksen

Völksens Ortsbürgermeister Andreas Wietstock sorgt sich um das Vereinsleben in seinem Heimatort. Es gibt mehrere Clubs, die keinen neuen Vorsitzenden finden. „Aktionen, Veranstaltungen und Feste kann es aber nur geben, wenn sich Personen mit unserem Ort identifizieren und bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren“, sagt der 57-jährige Sozialdemokrat. Wenn immer mehr Bewohner nur auf sich schauen, gehe das Gemeinwohl unter.

Dabei hatte es erst vor wenigen Monaten ein Fest gegeben, das zeigte, wie gut Völksen feiern kann: Das Feuerwehrfest sei großartig gewesen, sagt Wietstock. „Die Besucherzahlen stimmten, die Organisation war super und die Stimmung perfekt.“ Sein Wunsch: „Davon könnten wir mehr gebrauchen.“

Doch derzeit zögen leider dunkle Wolken auf. Der Förderverein der Grundschule sei vorstandslos. Wietstock versuchte, beim Weihnachtsmarkt mit Eltern ins Gespräch zu kommen und sie zur Mitarbeit zu motivieren. „Aber leider meinen sehr viele: Das läuft schon. Da wird sich schon wieder jemand finden, der es macht.“ Eigentlich dürfte es bei 120 Schülern auch nicht schwierig sein, Eltern für das gar nicht so zeitaufwendige, aber wichtige Amt zu begeistern. Derzeit befürchtet Wietstock jedoch, dass sich das Ruder nicht mehr herumreißen lässt: „Und wenn der Verein erst mal weg ist, werden es viele bedauern.“

Dem Schützenverein fehlt der Vorsitzende

Auch beim Schützenverein Völksen ist der Stuhl des Vorsitzenden nach dem Rückzug von Richard Pothmann unbesetzt. Nicht besser sieht es beim Sportclub Völksen aus, der dank all seiner Sparten mehr als 750 Mitglieder hat: Auch hier gibt es keinen neuen Chef. „Wenn sich da niemand findet, wäre das fatal für unseren Ort. Der SC deckt vom Kinderturnen bis zur Seniorengymnastik das komplette Programm ab. Das ist aus meiner Sicht unverzichtbar.“

Vor zwei Jahren verschwand bereits der Gesangverein Fortuna von der Bildfläche. Damals habe es dank des zweiten heimischen Gesangvereins Augusta und einem guten Angebot in Alvesrode jedoch Kompensationsmöglichkeiten gegeben.

„Guter Kompromiss“ nach Wegfall der Verwaltungsstelle

Weggefallen ist im Lauf des vergangenen Jahres auch die Verwaltungsaußenstellen. Wietstock spricht dennoch von „einem guten Kompromiss“, der in Zusammenarbeit mit den anderen Ortsbürgermeistern und dem Rathaus gefunden wurde: Einmal pro Monat kommt ein Stadt-Mitarbeiter vorbei und bietet im früheren Verwaltungsbüro neben dem Dorfgemeinschaftsraum eine verlässliche Sprechstunde an.

Wietstock macht aber auch keinen Hehl daraus, dass er bis zuletzt ein Verfechter einer anderen Variante war: Jeder Ortsteilbewohner, der ein Anliegen hat und eine Sprechstunde in seinem Dorf wünscht, meldet sich im Rathaus, dort werden die Anrufe gesammelt und Termine koordiniert. Diese Idee des Ortsrats Völksen konnte sich am Ende jedoch nicht durchsetzen.

Wiestock freut sich über neuen Lärmschutz

Thema Lärmschutz an den Gleisen: Den Wänden, die die Deutsche Bahn ab dem kommenden Jahr errichten möchte, sieht Wietstock erfreut entgegen. Unabhängig davon, dass sich die Situation für Bahn-Anwohner verbessert, ergeben sich neue Perspektiven für die Ortsentwicklung: Weil Schallschutzgrenzwerte überschritten wurden, war es schwierig, geeignete Fläche für Bauprojekte wie eine neue Kindertagesstätte zu finden. „Da haben wir bald mehr Möglichkeiten, und das begrüße ich natürlich.“

Gar nicht rund läuft es weiterhin beim Ausbau des Mini-Kreisels an Steinhauer und Steinkrüger Straße. „Das Thema wird uns auch im Jahr 2020 definitiv noch lange beschäftigen“, bedauert der Ortsbürgermeister. Die Stadt und die Region würden alles Machbare versuchen, das Land bewege sich bislang allerdings kaum.

Diskussion über Form des Volkstrauertages

Graffiti und Volkstrauertag – passt das zusammen? „Da gab es durchaus kontroverse Diskussionen“, sagt Wietstock. Aus seiner Sicht waren sowohl der Workshop, bei dem Kinder und Jugendliche über Motive nachdachten, die sie dann auf Leinwände sprühten als auch das spätere Ergebnis „sehr gut“. Denn: „Die Veranstaltung wurde wieder in den Fokus gerückt“ und für jüngere Menschen, die keine Berührungspunkte mit Krieg und Vertreibung haben, zeitgemäßer.

Wietstock ist wichtig, „diese Flamme am Leuchten zu halten“ und noch ein weiteres Mal „vom klassischen Modell abzurücken“. In welcher Form das gelingen könnte, weiß er noch nicht: „Wir werden gucken, wie wir den Volkstrauertag in diesem Jahr gestalten können. Eine einfache Wiederholung der Graffiti-Aktion sollte es aus meiner Sicht aber nicht sein.“

Von Marita Scheffler