Sportverein Altenhagen I feiert Geburtstag

Altenhagen I

Dehnen, hüpfen, laufen, pritschen, dazu große und kleine Sportgeräte und voll motivierte Sportler – der Nesselberg bebte: So ausgelassen feierte der Sportverein Altenhagen I (SVA) sein 75-jähriges Jubiläum.

Scharenweise pilgerten Mitglieder, Sportler und Gäste des SVA in die Sporthalle am Katzbergstadion und erlebten bei Kaffee und Kuchen eine Sportschau der etwas anderen Art. Unter ihnen der 67-jährige Manfred Witzke mit seiner Gattin Manuela, die vor 40 Jahren aus dem Nesselbergort nach Berlin gezogen sind. Witzke, damals besser bekannt als „Gadocha“ hatte beim Verein von der Jugend bis in die 1. Herren Fußball gespielt. Nun wollten sie sich die Jubiläumsfeier und die nach seiner aktiven Zeit hinzugekommenen Sparten in Aktion nicht entgehen lassen.

Vorführungen aus dem Breitensport, ob Indoor oder Freigelände, wechselten sich ab mit Angeboten diverser Randsportarten. Da hüpften Anfänger und Geübte unter Aufsicht von Julia Rückborn auf einem Trampolin; anschließend legten die Minikicker unter Elias Engelhardt eine Trainingseinheit ein. Trampolinturnen, Indoor-Boule und Volleyball sind Randsportarten, die nur noch der SVA auf Springer Stadtgebiet anbietet. „Dass dadurch Mitglieder und Aktive aus anderen Springer Ortsteilen bei uns trainieren, sich fit halten und an Turnieren teilnehmen, davon leben wir auch ein Stück weit“, sagte Volleyballtrainer Markus Wollenschläger, der an diesem Nachmittag durchs vielfältige Sportangebot moderierte.

Rund 250 Besucher und Aktive erlebten ein fast dreistündiges Feuerwerk des Sports. Der Abend klang mit einem gemeinsamen Essen, Musik und Tanz aus.

Von Reinhold Krause