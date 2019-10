Der Streit um die von der Stadt Springe geforderten Mietzahlungen für die Nutzung von Sporthallen geht weiter. Der Sportring sieht nach der erfolgreichen Klage des TTC Springe nun auch andere Vereine zu Unrecht zur Kasse gebeten. Das sieht die Stadt anders. Ein Runder Tisch soll noch in diesem Monat Klärung bringen.

