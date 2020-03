Sozialverband Völksen-Mittelrode stimmt für die Fusion

Die Sorge in Sachen Coronavirus ist offenbar auch in Springe angekommen. In einigen Drogerie- und Supermärkten standen Kunden an den vergangen Tagen vor leeren Regalbrettern – obwohl es vor Ort bislang gar keine bestätigten Erkrankungen gibt. Die heimischen Ärzte und Apotheker warnen vor einer Panikmache.